(pm) – Eine Benefiz-Country-Night findet am heutigen Samstag, 29. September, auf dem Wagnershof in Neunheim statt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Der Erlös geht zugunsten des Kinder- und Jugenddorfs Marienpflege. Mit Fred Rai tritt ein in Ellwangen geborener und auch in Amerika anerkannter Countrystar auf. Fred Rai wird auf seinem Pferd Spitzbub singend durch das Publikum reiten und viele seiner eigenen Songs präsentieren. Außerdem spielt die Country-Band „Pick-Up-Ramblers“. Die Besucher können Gebrauchsgegenstände und Musikinstrumente der Indianer direkt vom Hersteller erwerben. Mit dabei ist auch White Wolf Western Wear aus Schwenningen, er bietet Kleidung sowie Schmuck an. Es werden originale Trikots der 2. Bundesligamannschaft des VfR Aalen versteigert. Der Eintritt beträgt 9,50 Euro.