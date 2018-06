Der VfL Neunheim wird 50 Jahre alt und das wird mit einem großen Festwochenende vom 29. Juni bis 1. Juli am Sportplatz gebührend gefeiert.

Gegründet wurde der Verein für Leibesübungen am 29. Juni 1968. 93 Gründungsmitglieder gab es damals. Viele halten dem Verein seither die Treue. Sie werden beim Festakt am Samstag, 6. Oktober, in der Eichenfeldhalle besonders geehrt. An diesem Samstag wird vormittags auch das neue Vereinsheim eingeweiht. Seinen runden Geburtstag feiert der VfL mit einem ganzen Jubiläumsjahr. Es hat mit einem Neujahrsempfang begonnen, auch der Kinderfasching und der Rosenmontagsball standen im Zeichen des Jubiläums. Höhepunkt wird jetzt das Festwochenende.

In den vergangenen 50 Jahren ist viel geschehen. In dem noch jungen Verein sollten sich Jung und Alt sportlich betätigen können, aber auch die Dorfgemeinschaft sollte gefördert werden. Vorsitzender war damals Franz Reiter, dessen Gaststätte Rössle auch Vereinslokal war. Der Verein wuchs, und 1976 wurde das erste Vereinsheim eingeweiht. 1985 wurde der Weg geebnet für die Turnhalle in Neunheim. Seit 2016 leitet Dieter Schips den Verein.

Inzwischen hat der Verein 21 Gruppen, das Spektrum ist breit und reicht von Fasching und Garde über Fußball bis zur Gymnastik. So ist für alle etwas dabei.

Ein großes Projekt ist das neue Vereinsheim. Es hat zwei große Umkleidekabinen, eine Trainerkabine, einen Erste-Hilfe-Raum, eine Trainer-/ Schiri-Umkleidekabine, Toiletten, Kühlräume, zwei Geräteräume, einen Seminarraum mit Möglichkeiten zur Bewirtung und eine kleine Küche und eine Garage im Untergeschoss. Im oberen Geschoss befindet sich ein großer, teilbarer Gymnastikraum.

Seit dem Spatenstich am 22. Oktober letzten Jahres wird hier fleißig gearbeitet, jeden Abend baut ein harter Kern von 12 bis 16 Personen, insgesamt kommt der Verein auf 80 Helfer und Helferinnen.

Trotz des großen Einsatzes ist das Vereinsheim nicht bis zum Festwochenende fertig geworden. Aber Toiletten und Umkleidekabinen können schon benutzt werden, damit die Spieler beim Firmenturnier und den Einlagespielen ideale Bedingungen vorfinden.

Das Programm beim Jubiläumswochenende

Freitag, 29. Juni:

Es gibt Neunheimer Hitzkuchen. Verkauf bei der Virngrund-Bäckerei in Neunheim von 17 bis 19 Uhr sowie am Sportplatz ab 18 Uhr. Um 17 Uhr beginnt das Kleinspielfeld-Firmenturnier mit Teams aus dem Bündnis Gesundheit Ellwangen. Um 20 Uhr steigt die Party mit High Life im Festzelt

Samstag, 30. Juni:

Um 16 Uhr beginnt das Fußballspiel zwischen dem VfL Neunheim und Freunden gegen den Drittligisten VfR Aalen. Ab 20.30 Uhr ist bayerischer Abend im Festzelt mit dem Falkensturz-Echo. Karten gibt es beim Frisörsalon Kopp und Frisörsalon Hairstyle & Colors, der Firma Lebenswert und der VR-Bank in Ellwangen und Röhlingen für 6 Euro (Abendkasse 7 Euro).

Sonntag, 1. Juli:

Um 10 Uhr ist Gottesdienst im Festzelt, dann Frühschoppen, Mittagstisch und Kaffee und Kuchen.