Am Mittwoch, 14. Februar, bieten die Gartenfreunde Neunheim ab 18.30 Uhr einen kostenlosen Schnittkurs für Obstbäume und Beeren an, den Christiane Karger vom Landratsamt durchführen wird. Die Theorie findet im Vereinsheim des VfL am Sportplatz Neunheim statt (Dauer circa drei Stunden). Das hier vermittelte Grundwissen kann auf alle Pflanzen übertragen werden, um deren Funktionen, Reaktionen und Bedürfnisse zu verstehen. Für die Praxis des Schnittkurses treffen sich die Teilnehmer dann am Samstag, 17. Februar, ab 9 Uhr im Garten von Regine Reeb (Rattstadter Straße 2 in Neunheim) Auch der Praxisteil dauert rund drei Stunden.

Anmeldungen bitte bei Regine Reeb, Telefon 07961 / 7285. (ij)