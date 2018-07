(pm) - Eine lange erfolgreiche Sommersaison für Klaus-Philipp Eichert (Bereiter FN, Reitlehrer und Springreiter bis Kl.S, Siegerteam der Ostalbhorsetour 2011) und das Team vom Reiterhof Eichert hat mit dem erfolgreichen Abschneiden der Reitschüler bei der diesjährigen Reitabzeichenabnahme im neuen Reitsportzentrum in Eigenzell einen krönenden Abschluss gefunden.

Alle Schützlinge absolvierten Dressur, Springparcours und Theorieprüfung für die Abzeichen III und IV mit Bravour. Die Richter Baur und Schlager (Ehingen) waren voll des Lobes über die gezeigten Leistungen und der zum größten Teil von Familie Eichert gestellten Pferde aus ihrer 30-jährigen Holsteiner Pferdezucht.

Nicht nur die Reitabzeichen-Eleven profitierten in diesem Jahr vom großzügigen Ambiente der neuen Reitanlage in Eigenzell und dem Training der Reitschule. Gäste aus Dubai, Jordanien, USA, Portugal, Australien, Schweiz und ganz Europa trafen sich in diesem Jahr bei Familie Eichert, um sich im Spring- und Dressurreiten weiterbilden zu lassen, den passenden Holsteiner für sich auszusuchen oder einfach nur die Seele baumeln zu lassen bei einem Ausritt in der schönen Ellwanger Umgebung.

Mit dem Schulanfang wartet das inzwischen neun Mitarbeiter starke Team vom Reiterhof Eichert mit vielen neuen Angeboten auf: Ausbildung von Pferd und Reiter von E bis S, Beritt und Anreiten junger Pferde, Turnierbegleitung und vieles mehr. Auf dem Programm stehen Reitstunden für Anfänger und fortgeschrittene Reiterinnen und Reiter in jedem Alter, Wochenendkurse in Springen- und Dressur (Entwickeln einer A- oder L-Choreografie zur Kürmusik mit Claudia Müller, Ausreitwochenenden für Freizeitreiter und zum ersten Mal ein Sonderlehrgang unter der professionellen Leitung von Klaus-Philipp Eichert: Anreiten und Grundausbildung des jungen Pferdes.