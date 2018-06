Am Freitag, 22.Juni, veranstaltet der Jugendchor des MGV Eigenzell um 19 Uhr unter Leitung von Mareike Vaas in der Gymnastikhalle Eigenzell eine Jugendchorparty. Zu dieser haben die Jugendlichen die Jugendchöre der befreundeten Vereine aus Hüttlingen, Pfahlheim und Dalkingen eingeladen. Die Jugendlichen haben ein beachtliches Repertoire einstudiert und geben dies zum Besten. Nach den Vorträgen wird mit lässiger Partymusik weitergefeiert. Im Angebot ist ebenso eine Cocktailbar mit leckeren alkoholfreien Cocktails sowie ein reichhaltiges Angebot an Essen und Getränken.

