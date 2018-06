Zu einer Jugendchorparty hat der Jugendchor des Männergesangvereins Eintracht Eigenzell in die Gymnastikhalle Eigenzell eingeladen. Der Einladung folgten die Jugendchöre aus Dalkingen, Pfahlheim und Hüttlingen.

Der Männergesangverein Eigenzell befindet sich mitten im Jubiläumsjahr. Seit 70 Jahren ist der Verein kulturell erfolgreich und in Ellwangen und Umgebung bekannt. Dass auch der Jugendchor Eigenzell seit zehn Jahren auf hohem Niveau ist, haben die 21 Sängerinnen und Sänger bei der Jugendchorparty eindrucksvoll bewiesen.

Unter der Leitung von Mareike Vaas, die den Chor seit rund fünf Jahren dirigiert, sang der Jugendchor zunächst „Because The Night“. Im zweiten Teil interpretierten die Eigenzeller gekonnt Songs wie „Try“ von Pink, „Alles nur geklaut“ von den Prinzen und „It’s My Life“ von Bon Jovi. Am E-Piano begleitete Carolin Schuster.

Großartig meisterten die Cillis, der Jugendchor des Gesangvereins Cäcilia Dalkingen, ihren Auftritt. Die neun Sängerinnen präsentierten unter der Leitung von Carolin Schuster zwei deutsche und zwei englische Lieder: „Ich wär so gerne Millionär“ von den Prinzen, „Million Reasons“ von Lady Gaga, „Leiser“ von Lea sowie „Without You“ von Avicii. Das Publikum bekam Gänsehaut.

Pfahlheimer Chor überzeugt unter neuer Leitung

Bereits seit 35 Jahren ist der Liederkranz Pfahlheim in der Jugendarbeit aktiv. Aber erst vor Kurzem hat Ann-Katrin Kuhn die Chorleitung übernommen. Unter ihrem Dirigat bezauberten die elf Sängerinnen mit „Feuerwerk“ von Wincent Weiss, „Super Heroes“ von The Script und mit „I Love My Life“ von Robbie Williams.

Obwohl der Liederkranz Hüttlingen seit rund 20 Jahren erfolgreich in der Jugendarbeit ist, war der Auftritt in Eigenzell eine Premiere für Christian Steiner. Denn der junge Mann an der Gitarre leitet erst seit einem Monat den Jugendchor. Die 18 Sängerinnen und Sänger begeisterten frisch-forsch und sehr temperamentvoll mit „Jetzt ist Sommer“ von den Wise Guys und mit „Shape Of You“ von Ed Sheeran.

Krönender Abschluss des Liederabends war ein gemeinsames Lied aller vier Chöre, nämlich Mark Forsters Song „Sowieso“, in dem es heißt: „Egal, was kommt, es wird gut, sowieso. Immer geht ’ne neue Tür auf, irgendwo.“

Durch das Programm führte Thomas Mayer. Der Schriftführer des Männergesangvereins fand den Auftritt wahnsinnsstark, dankte allen Gastchören und dem Jugendchor Eigenzell und lobte die tolle Leistung der vier Dirigenten: „Ihr habt eine super Leistung abgegeben.“ Den jungen Sängerinnen und Sängern legte er ans Herz, weiterzumachen und den Spaß beizubehalten.

Danach standen Gespräche untereinander im Vordergrund. Denn Grund für die Jugendchorparty war es, den Jugendchören in einem legeren Rahmen eine Gelegenheit zu verschaffen, sich untereinander kennenzulernen, sich auszutauschen und Kontakte zu knüpfen, und miteinander zu feiern und Party zu machen. Die Idee dazu hatte Mareike Vaas. „Musik verbindet über Grenzen hinaus, soll die Message sein“, so Thomas Mayer.