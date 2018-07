Die Sportfreunde Eggenrot haben einen Brunnen zur Bewässerung ihrer Sportanlagen gebaut und jetzt in Betrieb genommen. Das Crowdfunding-Programm der Ellwanger VR-Bank hat bei der Finanzierung geholfen.

Vorsitzender Thomas Rieger bedankte sich bei allen Unterstützern und den 150 Gästen, die zum Fest für den neuen Brunnen gekommen waren. Der Brunnen hat eine Tiefe von 50 Metern. Der Rasen auf den Sportplätzen der Sportfreunde Eggenrot hat sich dank des Brunnens sehr gut entwickelt. Durch häufiges Bewässern wurde eine starke Trockenheit verhindert.

Vor dem Brunnenbau war die Bewässerung in der Sommerzeit sehr kostspielig, da Wasser aus dem öffentlichen Netz entnommen werden musste. Durch den Brunnen konnte nur ein Sportplatz voll bewässert werden, jetzt können beide Plätzen jeden zweiten Tag bewässert werden. Der neue Brunnen liefert ungefähr 0,4 Liter Wasser pro Sekunde in die bisherige, 80 Kubikmeter Wasser fassende Zisterne. Das entspricht 35 Kubikmetern am Tag.

Finanziert wurde der Brunnen durch das VR-Bank Projekt mit 13 413 Euro werden. Die VR Bank hat selbst 4665 Euro beigesteuert. Insgesamt haben dazu 1001 Spender dazu beigetragen, das der Brunnen gebaut werden konnte.

Es wurde eine Spendentafel erstellt, auf der die Hauptsponsoren und alle Einzelspender, die 100 Euro und mehr gespendet haben, dargestellt sind.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Günther Herschlein hatte für die kleineren Gäste zusammen mit der Stadtwerken eine Hüpfburg spendiert. Zudem gab eine Wasserrutschbahn mit Seifenwasser und einen Kinderpool. Das Fest organisierte die zweite Vorsitzende Carmen Rieger und der dritte Vorsitzende Gerhard Stegmaier. Der komplette Vereinsrat hat die Bewirtung übernommen.