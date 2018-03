Ein Brunnenbauprojekt und ehrgeizige Ziele für die Fußballabteilung haben im Mittelpunkt der Hauptversammlung der Sportfreunde Eggenrot gestanden.

Das gemeinsame Ziel des Vereins, einen Brunnen für die unabhängige und nachhaltige Bewässerung der Sportplätze zu bauen, ist laut dem Vereinsvorsitzenden Thomas Rieger erreicht. Jetzt sei an jedem zweiten Tag die Vollbewässerung eines Sportplatzes möglich. Die Finanzierung erfolgte mit 1001 Sponsoren über das Crowdfunding der VR-Bank. Auch wenn noch einige Kleinigkeiten offen seien, ist zum Abschluss des Brunnenbauprojekts eine Einweihungsfeier geplant.

Die Sportfreunde haben derzeit knapp 500 Mitglieder mit steigender Tendenz. Besonderen Zulauf hat laut Schriftführer Philipp Schmid das Kinderturnen.

Die Fußballabteilung der Sportfreunde strebt nach dem Aufstieg der ersten Fußballmannschaft in die Kreisliga A, nachdem die Elf in der vergangenen Saison den fünften Platz der Kreisliga B belegt hatte. Einen großen Erfolg verzeichnete das Team im Bezirkspokalwettbewerb. Dort erreichten die Eggenroter die fünfte Runde. Damit schnitten sie als bestes Team der Kreisliga B3 ab.

Spielgemeinschaft mit anderen Klubs steht im Raum

Die Planung für die kommende Saison ist bereits angelaufen. Der Verein sucht zusätzliche Spieler. Darüber hinaus steht das Thema einer Spielgemeinschaft mit anderen Vereinen im Raum. Der scheidende technische Leiter der Fußballabteilung, Franz Mai, sagte, über eine solche Gemeinschaft müsse mit anderen Klubs ernsthaft diskutiert werden.

Fraglich sei derzeit, ob in der kommenden Saison eine Reservemannschaft für den Spielbetrieb angemeldet werden. Mit Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft sagte Mai: „Packen wir es an, gemeinsam sind wir stark.“ Positiv bewertete Mai die Arbeit von Trainer Dietmar Hahn. Er begeistere und motiviere die Spieler.

Jugendleiter Eugen May berichtete über die Jugendarbeit. In der älteren Jugend fehle der Nachwuchs, stellte er fest. Hier seien nur vereinzelt Spieler gemeldet. Neue Jugendspieler seien jederzeit willkommen. Dagegen seien die Bambini und die F-Jugendmannschaft gut aufgestellt. Einen großen Erfolg habe die F-Jugend als Hallenturniersieger in Schwäbisch Hall errungen.

Die Breitensportbeauftragte Melanie Hillenmeyer ging auf die gut besuchten Breitensportangebote ein. Vom Kinderturnen über Teeniesport, Sky Dancers, Fitness-Mix, Jedermannturnen, Jazzsport bis hin zum Frauenturnen und dem Turnen für Ältere könne für jede Generation etwas angeboten werden. Die Mitglieder des Breitensportbereichs mache somit die Hälfte der gesamten Mitgliederzahl des Vereins aus.

Der Beauftragte für den Alte-Herren-Fußball (AH), Paul Köder, berichtete über die Ereignisse des vergangenen Jahres. Ein großer Erfolg sei der Turniersieg in der Kaltsporthalle Rosenberg gewesen. Die AH-Gruppe bestehe aber nicht nur aus Fußball. Für die Nichtfußballer gebe es die Alternative, an der Fahrradsportgruppe teilzunehmen. In der neuen Saison werde es eine zweite Fahrradgruppe geben – mit und ohne E-Bike.

Manfred Pawlita, Vizepräsident für Sportkreise und Vereine im Württembergischen Landessportbund, nahm die Ehrungen vor. Unter anderem verlieh er die bronzene WSJ-Ehrennadel an Professor Eugen May für besondere Verdienste im Jugendbereich.

Bei den Wahlen wurde der Vorsitzende Thomas Rieger im Amt bestätigt, ebenso sein Stellvertreter Gerhard Stegmaier und Schatzmeisterin Annette Köder. Neu gewählt wurde Fabian Knecht als technischer Leiter der Fußballabteilung. Das Amt des Jugendleiters ist vakant. Darüber hinaus beschloss die Versammlung, den Jahresbeitrag für Familien von 73 auf 80 Euro anzuheben.