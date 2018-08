Der Männergesangverein Eggenrot veranstaltet am nächsten Wochenende federführend das Eggenroter Dorffest. Von Freitag bis Sonntag, 24. bis 26. August, ist wieder ein buntes, abwechslungsreiches Programm geboten.

Dieses Mal wird ein Jubiläum gefeiert, denn es ist das 40. Dorffest. Und wie in jedem Jahr engagiert sich das halbe Dorf. Rund 300 Helferinnen und Helfer sind auf den Beinen, beim Auf- und Abbau, in der Küche, als Bedienung oder auf der Bühne. Wer die Dorffeste in Eggenrot kennt, weiß, dass dort einiges an Unterhaltung geboten wird, vor allem am Eggenroter Dorfabend mit seinem bunten Programm.

Das Dorffest beginnt am Freitag, 24. August, ab 19 Uhr mit der Bierprobe, für Unterhaltungsmusik sorgt der Musikverein Rattstadt. Weiter geht es am Samstagabend. Nach dem Motto „zünftig, schwäbisch, anders“ warten die Almdudler unplugged mit handgemachter und hautnaher Livemusik auf. Hinter diesem Band-Namen verbergen sich drei Damen im Dirndl, die ab 20 Uhr mit Akkordeon, Baritonhorn und Gitarre Stimmung ins Festzelt bringen. Mit von der Partie sind auch die Jagstzeller Alphornbläser. Der Eintritt ist frei.

Der Sonntag beginnt um 9.30 Uhr mit einem Festgottesdienst. Musikalisch gestaltet wird er vom Männergesangverein und von den Eggenroter Bläsern. Zum Frühschoppen im Zelt spielt der Musikverein Schrezheim. Nach dem Mittagessen ab 13.15 Uhr gibt es eine reichhaltige Tombola; die Lose werden ab 11.45 Uhr verkauft. Als Preise winken unter anderem Notebook, Fahrrad und Rollerführerschein. Um 14 Uhr tritt der Kindergarten Eggenrot auf. Der Dorfabend beginnt um 19 Uhr. Aus Anlass des Jubiläums haben sich alle Vereine unter der Regie von Petra Mayer, der Leiterin des Frauentreffs, originelle und sehenswerte Darbietungen einfallen lassen. Im Programm sind Einlagen der Backstreetgirls und der Skydancer der Sportfreunde, eine Modenschau des Frauentreffs und Sketche. So treten „glückliche Eggenroter Dorfkinder“ auf. Gespannt sein darf man auch auf die Darbietungen der Feuerwehr, der ersten Mannschaft der Sportfreundeund des Männergesangvereins mit dem Jugendchor. Durch das Programm führt Christoph Mayer.