An der Spitze des Kirchenchors Eggenrot hat es einen Wechsel gegeben. Josef Rathgeb legte nach 24 Jahren den Vorsitz nieder. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Seine Nachfolgerin ist Hedwig Oesterle.

Zu 38 Proben und 18 Auftritten ist der Kirchenchor im vergangenen Jahr zusammengekommen. Daran haben Rathgeb und Schriftführerin Heidi Zwerger-Müller erinnert. Höhepunkt war die Orchestermesse von Josef Haydn am Kirchenpatrozinium und die Teilnahme am Diözesankirchenmusiktag in Ellwangen.

Es folgten die Berichte des Kassierers Markus Lingel und der Kassenprüferinnen Claudia Knecht und Anette Köder. Die zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Sonja Fuchs, dankte Chor und Vorstand für ihre Arbeit.

Bei den Wahlen stellten sich Josef Rathgeb nach 24 Jahren und Norbert Stegmaier nach 12 Jahren nicht mehr zur Wahl. Neue Vorsitzende ist Hedwig Oesterle, Stellvertreterin Klara Brenner, Schriftführerin Heidi Zwerger-Müller, Vertreterin Ulrike Riek, Notenwartin Regina Mayer, Vertreterin Claudia Knecht und Kassierer Markus Lingel. Präses Michael Windisch dankte Josef Rathgeb für den langjährigen Vorsitz und lobte die gute wertvolle Kirchenmusik in Eggenrot. Regina Mayer bedankte sich im Namen des Chors bei Josef Rathgeb mit einem Gutschein. Er wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt.

Chorleiterin Christine Mairle-Zirbs blickte zurück auf den Diözesankirchenmusiktag in Ellwangen im September und dankte dem Chor für die Bereitschaft, sich immer wieder auf vielfältiges, neues und zeitgemäßes Liedgut einzulassen. Sie blickte schon voraus auf das 125-jährige Chorjubiläum im Jahr 2022, das in den kommenden Jahren vorbereitet werden soll. Auch in diesem Jahr steht wieder ein umfangreiches Programm an.

Nach einer Abstimmung hat sich der Chor in diesem Jahr für einen zweitägigen Ausflug nach Worms und Bingen am Rhein entschieden. In diesem Jahr feiert der Worms Dom sein 1000-jähriges Bestehen.

Abschließend dankte Josef Rathgeb der Chorleiterin für ihren unermüdlichen Einsatz sowie der Vorstandschaft und allen Sängern für ihr Engagement.