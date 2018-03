Irmgard Köder singt seit 25 Jahren im Kirchenchor Eggenrot

Die Kirchengemeinde Sankt Patrizius Eggenrot hat am Wochenende ihr Kirchenpatrozinium gefeiert. Bei der Gemeindeversammlung am Sonntagabend im Dorfhaus ist der langjährige Vorsitzende des Kirchenchores, Josef Rathgeb, nach 24 Jahren im Amt verabschiedet worden. Rathgebs Nachfolgerin ist Hedwig Oesterle, Stellvertreterin ist Klara Brenner.

Der Präses des Kirchenchores, Pfarrer Michael Windisch, die stellvertretende zweite Vorsitzendes des Kirchengemeinderats, Sonja Fuchs, und Chorleiterin Christine Mairle-Zirbs dankten dem jetzigen Ehrenvorsitzenden des Kirchenchors, Josef Rathgeb, für seine langjährige Arbeit, sowie seiner Frau Marianne. „Ich habe das Amt gern gemacht“, zeigte sich Josef Rathgeb gerührt und freute sich über seine „würdige Nachfolgerin“ Hedwig Oesterle und ihre Stellvertreterin, Klara Brenner, Rathgebs Schwester.

Hedwig Oesterle dankte dem scheidenden Vorsitzenden im Namen des Kirchenchores symbolisch mit einem Palmzweig mit 24 weißen Knospen für die 24 Jahre. „Der Palmzweig ist der Vorbote auf das Osterfest“, stellte sie humorvoll einen Bezug zu Ostern dar, denn in diesem Namen stecke auch „Oesterle“. Nach zwölf Jahren als zweiter Vorsitzender trat auch Norbert Stegmaier nicht mehr an und wurde verabschiedet. „Wir waren ein gutes Team“, sagte Rathgeb. Gleichzeitig ermunterte er junge Leute, dem Kirchenchor beizutreten. Pfarrer Windisch und Sonja Fuchs ehrten im Namen des Cäcilienverbandes der Diözese Rottenburg-Stuttgart Irmgard Köder für 25-jähriges Singen im Kirchenchor mit Urkunde und Ehrenzeichen.

Die Gemeindeversammlung eröffnete der Kirchenchor musikalisch. Die stellvertretende zweite Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Sonja Fuchs, blickte mit Fotos von Hedwig Oesterle und Werner Riek auf ein lebendiges Gemeindeleben mit der Feier der kirchlichen Feste und vielen anderen Aktivitäten. Fuchs ging in ihrem Rückblick auf das Missionsprojekt Huanuco (Peru), die Ausrichtung des Eggenroter Dorffestes, die Bittgänge nach Hohenberg und Altmannsrot, die Sternwallfahrt zum Kreuz der Heimat, die Hocketse in Altmannsweiler, das Johannisfeuer und eine Wallfahrt zur evangelischen Kirche in Ellwangen ein, aber auch auf das 20-jährige Bestehen des Frauentreffs und auf dessen Lebendigen Adventsweg an vier Abenden. Am 6. Mai, so Fuchs, wird mit einem Kapellenfest das 60. Weihejahr der Kapelle in Altmannsrot begangen. Im Rahmen des Projekts „Wandlung - Kirche am Ort, Kirche an vielen Orten gestalten“ soll es am 22. April in Eggenrot ein Predigtgespräch geben. Am 24. Oktober ist die Gemeindewallfahrt nach Zöbingen.

„Alle sind das Volk Gottes“, sagte Pfarrer Michael Windisch und regte an, sich nicht auf eine Insel zurückzuziehen, sondern als Wegbegleiter offen zu sein für das, was die Menschen bewegt. Hie und da brauche man aber Reformen. Windisch dankte allen, die sich in der Kirchengemeinde ehrenamtlich engagieren. Besonders dankte er dem Kirchengemeinderat sowie Kirchenpfleger und Mesner Josef Rathgeb.

Das Patrozinium wurde am Samstagvormittag mit einem feierlichen Wallfahrtsgottesdienst und am Sonntagvormittag mit einem Festgottesdienst gefeiert. Am Sonntag sang der Kirchenchor die „Missa brevis et solemnis in C“ (KV 259) von Wolfgang Amadeus Mozart, die auch als „Orgelsolo Messe“ bezeichnet wird. Begleitet wurde der Chor von Solisten sowie Freunden, Lehrern und Schülern der städtischen Musikschule „Johann Melchior Dreyer“ und Christine Kutter an der Orgel. Im Gottesdienst ging Pfarrer Michael Windisch auf die Amtszeit von Papst Franziskus und seine Wahl vor fünf Jahren zum Papst ein. Die eindrucksvolle Kreuzwegandacht am Abend gestaltete der Good-News-Chor unter Leitung von Christine Mairle-Zirbs und der Frauentreff Eggenrot unter der Leitung von Petra Mayer.