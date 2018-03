Eine gehörige Portion Fantasie, Kreativität und Originalität, aber auch waschechte Pantomime, urkomische Debilität und meuchelmörderische Skurrilität haben den traditionellen Frauenfasching des Frauentreffs Eggenrot am Montagabend im voll besetzten Dorfhaus Eggenrot bestimmt. Das närrische Publikum lachte Tränen.

Die tollen, einfallsreichen Einlagen stammten wiederum aus der Feder von Energiebündel Petra Mayer, dem vifen Kopf des Frauentreffs. Petra Mayer ist bei Eggenroter Veranstaltungen ein steter Garant für Fröhlichkeit und ausgelassene Stimmung. Und so liefen ihre talentierten Mitstreiterinnen, und natürlich sie selbst, in den humorvollen Sketchen wieder zur Gaudi des Publikums zur Höchstform auf. Den Anfang des Weiberfaschings machten allerdings Importe, nämlich putzmuntere rote Gardemädchen des VfL Neunheim, die mit einem spritzigen, umjubelten Gardetanz aufwarteten und dabei kräftig ihre flinken Beinchen fliegen ließen. Natürlich stimmte die geballte Frauenpower im Saal mit Dieter Gauß überein: „Das war Spitze.“

Forsch, frech, frivol und ganz ohne Worte

Als zuckersüße Babys in blauem und rosa Outfit führten Beate Bux und Rosi Hutter als Brüderle und Schwesterle durch das abwechslungsreiche, bunte Programm. Nach einem zünftigen, „geilen“ Showtanz des Frauentreffs, landeten Anita Köder als brave, einfältige Hausfrau am Bügeltisch und Ulrike Buchstab als einfühlsamer Polizist bei ihrem Sketch „Die schlechte Nachricht“ einen Volltreffer. Denn der Polizist versuchte der nichtsahnenden, begriffsstutzigen Witwe auf schonende Art und Weise beizubringen, dass ihr Mann „abgetreten“, „heimgekehrt“ und „hinübergegangen“ sei und „seinen Löffel abgegeben“ habe. Was diese nicht kapieren konnte und ihrem Gatten drohte: „Mein lieber Mann, ich kann Dir sagen, wenn Du heimkommsch, des überläbsch Du net.“

Forsch, frech, frivol und ganz ohne Worte amüsierten sich hingegen Kerstin Abele-Gollitscher, Melanie Brenner, Rosi Hutter, Petra Mayer, Sabine Schenk und Sandra Vogel bei ihrer lustigen Einlage „Im Kino in der ersten Reihe“ und waren dabei treu-doof voll in ihrem Element. Kesse Streiche, Pantomime, Zeichensprache, debile Grimassen und mutige Küsschen inbegriffen. „An scheana Hut hosch heit auf“, wandte sich im nächsten Sketch („Der Hut“) Hanne Herschlein mit viel Mimik und Gestik und immer wiederkehrenden Phrasen wie ein Leierkasten an ihre gut behütete Bekannte (Maria Hofmann). „Den hab i geschtern au scho aufghett, ja der isch vierzig Johr alt“, erhielt sie als wiederkehrende, monotone Antwort. Bis beiden das blöde Geschwätz zu viel wurde.

Wurstsalat mit Zyankali

In Trauerkleidung, mit schwarzem Hut, blonder Perücke und knalligen Handtaschen berichteten „die lustigen Witwen“ Kerstin Abele-Gollitscher, Hanne Herschlein, Maria Hofmann, Birgit Marka und Petra Mayer, wie sie sich ihrer unliebsamen Ehemänner entledigt haben: Der eine stolperte aus Versehen in das Küchenmesser seiner Frau, der andere aß Wurstsalat mit Zyankali, der Dritte verwechselte beim Fernsehen Bier mit Spiritus.

Zu später Stunde trumpften die Frauen des Frauentreffs noch in einer ganz besonderen Tussi-Haushaltsmoden-Schau auf, mit vielen originellen, fantasievoll und aufwändig gestalteten Kleidungsstücken. Da sah man die „Einkaufstussi“, die „Wäscheklammertussi“, die „Geschirrtuchtussi“, die „Wischmopptussi“, die „Kaffeetussi“ und viele andere Tussis.

Die Kapelle „Sweet Memories“ sorgte mit ihrer Stimmungsmusik für eine volle Tanzfläche, für Schunkelrunden und Polonaise. Und im Eiskanal sitzend, ging es für die Närrinnen aus nah und fern mal in die Links-, dann in die Rechtskurve, mal nach hinten, mal nach vorne. Viele von ihnen kommen jedes Jahr zum Frauenfasching nach Eggenrot, so auch Lisa Feil aus Pommertsweiler. Dieses Mal feierte die 59-Jährige sogar ihren Geburtstag hier. Prompt bekam sie ein Ständchen, und die Band spielte ihr Lieblingslied „Die Fischerin vom Bodensee“.