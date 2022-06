Zweite Kandidatin steht fest: Anna-Lisa Bohn bewirbt als Bürgermeisterin von Ellenberg

2015 bis 2018 Studium Public Management an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Ludwigsburg

2015 Abitur am Sozialwissenschaftlichen Gymnasium in Crailsheim

Jetzt haben die Ellenberger wirklich die Wahl: Die 26-jährige Hauptamtsleiterin Anna-Lisa Bohn hat ihren Hut für die Bürgermeisterwahl in Ellenberg in den Ring geworfen. Sie ist demnach nach Helmut Sienz die zweite Bewerberin, die sich für die Wahl am Sonntag, 10. Juli, zur Verfügung stellt. Bohn hat die Laufbahn im gehobenen Verwaltungsdienst absolviert.

Bohn, die in Frankenhardt-Neuhaus wohnt und in der Landwirtschaft groß geworden ist, hat mit der Abgabe ihrer Bewerbung fast bis zur letzten Minute gewartet und sich dies wohl auch reiflich überlegt. Letztendlich aber habe sie sich dafür entschieden, zu kandidieren. Wie sie selber sagt, habe sie als Hauptamtsleiterin über ein Jahr lang Ellenberg praktisch von der Pike auf kennengelernt. Sie kenne die Strukturen, Menschen und Vereine der aktiven und lebensfrohen Gemeinde, aber auch die Aufgaben und Herausforderungen, welche an das Amt als Bürgermeisterin gestellt würden. Durch die enge Zusammenarbeit mit Bürgermeister Rainer Knecht und die Übernahme von Sonderaufgaben habe sie umfassende Einblicke in die kommunale Arbeit einer Gemeinde erhalten.

„Die Arbeit in der Gemeinde zeigt mir, dass einerseits Ellenberg zu mir passt und andererseits, dass ich in die Gemeinde passe. Ich identifiziere mich mit der Gemeinde und habe mich aus diesem Grund für diese Bewerbung entschieden“, bringt es Anna-Lisa Bohn auf den Punkt.

„Im Falle meiner Wahl möchte ich mich als Bürgermeisterin von Ellenberg für die Interessen und Anforderungen der Gemeinde mit meinem Engagement, meiner Energie und meiner Leidenschaft einsetzen und stets eine gemeinschaftliche Lösung in Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und den Bürgerinnen und Bürgern erarbeiten“, sagt Bohn.

Ihre Ziele sind, die angegangenen Projekte wie Kindergartenumbau oder die Sanierung der Gartenstraße zum Wohle aller umzusetzen. Die aktive Bürgerbeteiligung soll weiter forciert werden, ebenso die Innenentwicklung. Neue Projekte sollen angegangen werden, Leerstände in der Gemeinde beseitigt werden, die Dorfmitte belebt werden, ebenso der Tourismus, das Gewerbe, Leben und Wohnen, die Jugend. Familien und Senioren sind weitere Punkte, die sich Anna-Lisa Bohn auf ihre Agenda geschrieben hat. In der heutigen Zeit sei eine Digitalisierung in der Verwaltung und im Bürgerservice unabdingbar. Auch dafür will sich Anna-Lisa Bohn mit aller Kraft einsetzen.

„Ich werden in den Wochen vor der Wahl am 10. Juli in der Gemeinde unterwegs sein, um mit Bürgerinnen und Bürgern zu sprechen sowie deren Sorgen und Anliegen aber auch Anregungen zu erfahren. Nur gemeinsam können wir es schaffen, Ziele zu erreichen, denn jeder sollte Gelegenheit haben, die Gemeinde aktiv mitzugestalten. Mir ist es wichtig, dass ich ehrlich, bodenständig und auf Augenhöhe mit den Bürgern kommunizieren kann“, sagt Anna-Lisa Bohn.