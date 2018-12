Weihnachtssingen für den Frieden

Tradition und Moderne hatten sich gefunden beim Weihnachts-Singen des Liederkranzes Ellenberg am vierten Adventssonntag in der festlich geschmückten Pfarrkirche. Die jahrzehntelang gepflegte Tradition in der Gemeinde findet nun seit letztem Jahr jeweils in der Pfarrkirche statt. Das Einstimmen auf Weihnachten gelang dem Kinderchor Happy Kids, dem Männerchor und der Instrumentalgruppe unter der Gesamtleitung von Johannes Bolsinger mehrstimmig und vortrefflich.

Nach „Sentimental Dreams“ durch die fünfköpfige Band begrüßte der Vorsitzende Rolf Knebel die reichlichen Besucher. Er appellierte an die Innigkeit des Friedens, und dass gerade Weihnachten einen Beitrag leistet zum Frieden in der Welt und in der Gemeinde. Mit einem „Vergelt´s Gott“ dankte er für die Spenden, die der Grundschule Ellenberg zugute kommen werden.

Die Happy Kids absolvierten mit fröhlichen Kinderstimmen ihren Part. Weihnachten kann auch froh und heiter sein. Mit „Wieder naht der heilige Stern“, „Let´s sing“, „Wenn der erste Schnee fällt“ und dem obligatorischen „Jingle Bells“ erfreuten die Kinder das Publikum.

Der Auftritt des Männerchors ergab einen Kontrastwechsel hin zum klassischen Weihnachtslied. Mit vollem Klang der kräftigen Männerstimmen wurde „Winterfreude“, „Winterwunderland“, Weihnachtsglocken“ oder „Abendglocken rufen“ intoniert. Auch hier spürte man den Wunsch nach weißen Weihnachten und mehr Frieden in der Welt. In „Advent is a Leuchtn, a Liacht in der Nacht“, einem Lied vom Österreicher Lorenz Maierhofer, kam dies zum Ausdruck: „Macht´s Friedn und tuat´s euch vertrag´n“.

Die Instrumentalgruppe des Liederkranz mit den beiden Solistinnen Heike Lechner an der Querflöte, Tanja Fischer an der Klarinette und Franz Lechner, Raimund Elser und Johannes Bolsinger am Bass, der Gitarre und am Keyboard brachte eine sehr besinnliche vorweihnachtliche Stimmung in die Kirche wie mit „Hör in den Klang der Stille“, auch von Maierhofer, mit „Love is all around“ und „One moment in time“.

Beim abschließenden Weihnachtssingen wurden gemeinsam neun bekannte Weihnachtslieder gesungen unter Begleitung der Band. Klaus Röhrle vom Kirchengemeinderat bedankte sich am Ende bei den Mitwirkenden und den Besuchern mit einer Einladung zum anschließenden Beisammensein. Nach „Stille Nacht“ traf sich die Gemeinde in dunkler und leider regnerischer Nacht zu einem gemütlichen Plausch bei Glühwein, Punsch und Weihnachtsgebäck vor der Grundschule.