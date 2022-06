Warum Helmut Sienz Bürgermeister in Ellenberg werden will

Mit Helmut Sienz aus dem benachbarten Stocken hat knapp eine Woche vor Bewerbungsende der erste Kandidat seinen Hut in den Wahlkampfring um die Nachfolge von Rainer Knecht als neuer Bürgermeister von Ellenberg geworfen.

Die Bewerbung wurde zuerst in den sozialen Netzwerken publik. „Das war war sozusagen der erste Impuls meinerseits. Ich war über die Reichweite und die vielen Reaktionen äußerst positiv erstaunt“, so der 27-jährige Helmut Sienz, für den die Bewerbung zum Bürgermeister von Ellenberg eine Herzenssache ist. „Ellenberg ist eine liebenswerte und schöne Gemeinde mit tollen Menschen. Und das sage ich nicht, weil ich hier Bürgermeister werden will oder meine Verlobte aus Ellenberg kommt, sondern weil ich auch sonst zu Ellenberg eine persönliche Beziehung und Verbundenheit habe. Daher habe ich auch die Gemeinde und deren Entwicklung schon lange beobachtet.“

Auf die Frage, was ihn an dem Amt des Bürgermeisters reizt, antwortet er: „Schon im Studium habe ich den Wunsch verspürt, die Zukunft einer Gemeinde als Bürgermeister aktiv mit zu gestalten. Und jetzt habe ich die Chance, in meiner Wunschgemeinde Bürgermeister zu werden. Eine Chance, die ich einfach ergreifen musste.“

Schon seit dem Studium verfolgt er sein Ziel, Bürgermeister zu werden, konsequent. „Ich war immer offen für neue Herausforderungen. Nur so kann man die vielfältigen Aufgaben eines Bürgermeisters bewältigen.“ So ging es nach dem Studium zum Landratsamt Heidenheim ins Jugendamt. Die nächste Station war Neresheim. Dort war er im Haupt- und Organisationsamt für die Integration und Flüchtlingsbetreuung zuständig sowie in der Kämmerei. Als sich dann die Chance ergab, im Landratsamt in Aalen eine Führungsposition zu besetzen, hat er sie ergriffen und ist aktuell Sachgebietsleiter für die Bereiche „Verkehrssicherung und Verkehrslenkung“ sowie „Güterkraftverkehr und Schwerlastverkehr“. „Bei den Verkehrsschauen vor Ort habe ich viel Kontakt zu Bürgermeistern und Gemeinderäten. Da lernt man schnell, dass man nur gemeinsam eine Lösung findet und nie alleine.“

Daher sei ihm als Bürgermeister der Dialog und der Kontakt zu den Bürgern, Gemeinderäten, Vereinen und dem Ehrenamt wichtig. Er selbst ist stellvertretender Vorsitzender der DJK SV Eigenzell. Als größte Aufgaben und Herausforderungen der kommenden Jahre sieht er neben dem Rathausneubau eine nachhaltige Finanzplanung, die Digitalisierung der Verwaltung ohne starre Strukturen sowie eine generationenübergreifende und nachhaltigen Politik. „Hier möchte ich alle Altersgruppen mit einbinden. Klar ist die Jugend die Zukunft, aber in einer Gemeinschaft sind alle wichtig“.

Als Chance sieht er auch nachhaltige Tourismuskonzepte. „Sollte ich gewählt werden, möchte ich zum einen ein neues Kapitel „Ellenberg“ aufschlagen und die Gemeinde gemeinsam mit den Bürgern in eine erfolgreiche Zukunft führen. Aber ich möchte auch die bisherige konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung und des Gemeinderats fortsetzen und die Bürgerschaft mit einbeziehen. Das hat bisher super geklappt, also heißt es, daran anzuknüpfen und weiter voranzubringen.“