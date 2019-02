VfB Ellenberg plant einen Stadel

Bei der gut besuchten Hauptversammlung des VfB Ellenberg haben die Veranwortlichen eine insgesamt postive Bilanz gezogen. Auch wenn der Verein zuletzt einen spürbaren Mitgliederrückgang verzeichnen musste. Ein weiteres wichtiges Thema war bei der Versammlung zudem der geplante Bau eines neuen Stadels.

Vorsitzender Alfons Weiß ließ in der Versammlung das vergangene Jahr Revue passieren, zog zufriedene Bilanz und dankte abschließend den Mitgliedern, den örtlichen Vereinen und auch der Gemeinde für die gute Zusammenarbeit.

Der dritte Vorsitzende Steffen Ott dankte anschließend in seinem Jahresbericht insbesondere der Fussball-Damenmannschaft, die über zehn Jahre lang „ein Aushängeschild des VfB Ellenberg“ gewesen sei. Mit der Auflösung des Teams sank die Mitgliederzahl beim VfB von 684 auf aktuell 641. Dennoch bleibt der VfB mit seinen inzwischen vier Abteilungen Fußball, Turnen, Tischtennis und der neuen Brauchtums- und Faschingsabteilung „der mit Abstand größte Verein in Ellenberg“, wurde bei der Versammlung betont.

Steffen Ott ging in seinem Bericht auch noch intensiv auf die Situation der Herrenmannschaft ein und gab einen Sachstand über die laufenden Verhandlungen zur Bildung einer Spielgemeinschaft mit dem SV Wört und dem SV/DJK Stödtlen. Mitte März 2019 sei hier die nächste Gesprächsrunde geplant.

Andrea Rettenmeier, Abteilungsleiterin Turnen, berichtete nicht nur über das vielseitige Angebot vom Kleinkind bis zu den Senioren in den elf Turngruppen, sondern dankte allen Verantwortlichen der Gruppen für die vorzügliche Vorbereitung der Übungsstunden und Lehrgänge. Auch Tischtennisabteilungsleiter Franz Wohlfrom konnte viel Positives berichten. Er hofft, dass seine Abteilung noch mehr Jugendliche für den Tischtennissport gewinnen kann.

Stefan Weiß, seit dem Vorjahr Abteilungsleiter der Brauchtumsabteilung, hätte sich über eine etwas größere Beteiligung bei der Gründungsversammlung am 28. Mai 2018 im Vereinsheim gefreut. Fußball-Jugendleiter Markus Brenner hob in seinem Bericht „die hervorragende Zusammenarbeit“ innerhalb der Spielgemeinschaft Virngrund-Ost mit den beiden weiteren Vereinen SV/DJK Stödtlen und SV Wört hervor. Von den Bambini bis zur B-Jugend könne die Spielgemeinschaft Mannschaften stellen, während die A-Jugend den Aktiven untergeordnet ist.

Fusion: Bürgermeister Knecht rät zu „selbstbewusstem Auftreten“

Kassierer Armin Weiß legte einen umfangreichen und für die Zukunft positiven Kassenbericht vor. In diesem Zuge kam Weiß auch auf das nächste größere Vorhaben des VfB zu sprechen – den Bau eines neuen Stadels unweit des VfB-Sportheims. Hier stünde für den Verein eine größere Investition an. Das neue Stadel solle über einen Lager- und Wirtschaftsraum sowie eigene sanitäre Anlagen verfügen. Die Realsisierung der Maßnahme sei in den kommenden Jahren vorgesehen.

Herbert Dambacher, der seit 1996 die Kasse überprüfte und jetzt sein Amt aufgab, sowie Leonhard Baumann attestierten Armin Weiß im Anschluss „eine vorbildliche Kassenführung“. Martin Schräer wurde kurzfristig einstimmig als neuer Kassenprüfer gewählt.

Bürgermeister Rainer Knecht lobte in seinem Grußwort die Vereinsführung. Bezüglich der Fusion der drei Vereine im Bereich des Fußballs müsse man „am Ball bleiben“ und „selbstbewusst auftreten“, denn Ellenberg sei der Verein, der die meisten Jugendlichen in der Spielgemeinschaft stelle, betonte Knecht.

Alfons Weiß teilte noch mit, dass Simone Gentner in Kürze die neue Homepage des VfB Ellenberg anbieten kann.

Ehrungen:

Ehrungen für 20 Jahre Mitgliedschaft beim VfB: Birgit Greiner, Reinhold Tschunko, Josef Zimmer und Gertraud Zimmer.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft: Irmgard Hirsch, Elfriede Kling, Bernhard Grimm, Georg Berhalter, Carmen Ehrler, Klara Gentner und Kunigunde Stolz.

Für 40 Jahre Mitgliedschaft: Silvia Stanzel, Anna Seckler, Maria Abele und Helga Helmle.

Für 50 Jahre Treue zum Verein wurden ausgezeichnet: Rita Berner, Elisabeth Lutz, Helga Gruschka, Brigitte Dambacher, Agnes Lechner, Elisabeth Mändlein und Angelika Weiß geehrt. Die Damen sind allesamt Mitglieder des Ellenberger Frauenturnens, das 1969 aus der Taufe gehoben worden war.