Verdiente Mitglieder werden geehrt

Auch sie kommt alle Jahre wieder: die Weihnachtsfeier des Liederkranzes Ellenberg im Schützenhaus. Dabei konnten wieder einige langjährige, verdiente Mitglieder des Vereins geehrt werden.

Nachdem der Chor die Feier im Schützenhaus mit einigen Liedvorträgen eröffnet hatte, konnte Vorsitzender Rolf Knebel nahezu alle Aktiven nebst Partnern sowie den Dirigenten Hans Bolsinger und einige fördernde Mitglieder begrüßen. Nach einem Essen und weiteren Chorvorträgen standen dann die Ehrungen auf der Agenda.

Für 30 Jahre fördernde Mitgliedschaft konnten Martin Weiß, der auch im Beirat tätig ist und als Vereinswirt fungiert, sowie Professor Franz Brendle, der den Liederkranz schon viele Male an der Kirchenorgel oder am Klavier begleitet hat, geehrt werden. Für zwanzig Jahre aktives Singen wurde Anton Wolf ausgezeichnet. Vorsitzender Rolf Knebel hob Wolfs außerordentliches Engagement rund um den Liederkranz hervor. So sei er nicht nur im Beirat tätig, sondern habe sich auch viele Jahre als Jugendbeauftragter verdient gemacht. Wolf sei stets zur Stelle, wenn er gebraucht werde, betonte der Vorsitzende in seiner Laudatio.

Abgeschlossen wurde die Weihnachtsfeier mit weiteren gemeinsam gesungenen Liedern. Dirigent Bolsinger gab noch eine wirkliche tolle Weihnachtsgeschichte zum Besten und eh man sich’s versah, neigte sich ein wunderschöner Abend allzu schnell dem Ende zu.