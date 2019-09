In der Zeit vom 1. bis 31. Oktober führt die in Ansbach stationierte 12th Combat Aviation Brigade der US-Armee wieder eine Übung zur Ausbildung der Heeresflieger für Auslandseinsätze durch. Schwerpunkte sind die Landkreise Ansbach, Erlangen und Bamberg. Aber auch der Kreis Schwäbisch Hall und Ostalbkreis sind Teil des Übungsgebietes. Im Ostalbkreis sind von den Übungsflügen zwei Landepunkte in den Gemeinden Ellenberg und Jagstzell betroffen, teilt das Landratsamt Ostalbkreis in einer Pressemitteilung mit.

Im Rahmen der Übung sollen sowohl Abflüge von einem Stützpunkt mit Außenlandungen als auch Rückflüge an angezielte Landepunkte im freien Gelände trainiert werden. Wie die US-Streitkräfte informiert haben, findet die Übung tagsüber und auch nachts statt. Vorgesehen ist der Einsatz von insgesamt zwölf Hubschraubern und vier Radfahrzeuge mit einer beteiligten Truppenstärke von 32 Soldaten.