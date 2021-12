Schneeglätte ist der Grund für einen Unfall am Mittwoch gegen 22.15 Uhr kurz nach dem Ortsausgang von Ellenberg gewesen. Ein 22-Jähriger war mit seinem Auto auf der L2220 in Richtung Wört unterwegs. Bei der Glätte kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und kam auf der Schutzplanke zum Stehen. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro.