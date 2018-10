Zwischen 6 und 13 Uhr am Samstag sind Unbekannte in einen Bauwagen in der Gartenstraße eingebrochen, der als Jugendtreff genutzt wird. Aus dem Wagen entwendeten die Täter einen geringen Bargeldbetrag.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen, Telefon 07961 / 9300, entgegen.