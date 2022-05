Trotz Dieselpreis-Protest: Busverbindungen rund um Ellenberg entfallen nicht

Von der Aktion der baden-württembergischen Omnibusunternehmen, die Fahrzeuge am Mittwoch, 11. Mai, wegen der hohen Dieselpreise stehen zu lassen, ist der Ostalbkreis nun doch nicht betroffen. Das Ellenberger Omnibusunternehmen Fuchs hat seine Ankündigung zurückgezogen, einige Busfahrten am Vormittag in Ellenberg und Umgebung entfallen zu lassen. Die Verbindungen sollen nun nach Plan bedient werden, hieß es auf Anfrage der „Ipf- und Jagst-Zeitung / Aalener Nachrichten“.

Das Ellenberger Busunternehmen wäre das einzige Verkehrsunternehmen im Ostalbkreis gewesen, das sich an einer Protestaktion des Verbands Baden-Württembergischer Omnibusunternehmen wegen der hohen Dieselpreise beteiligt hätte. Landesweit sollen am Mittwoch, 11. Mai, laut einer Pressemitteilung (WBO) zwischen 10 und 12 Uhr verschiedene Busverbindungen ausfallen.

Ziel der Aktion ist es, vom Land Unterstützung für die stark angestiegenen Dieselpreise zu erhalten. Nach Angaben des WBO sei zwar bis Ostern ein sogenannter Stützungspakt angekündigt worden, dennoch seien bisher keine Gelder an die Verkehrsunternehmen geflossen.