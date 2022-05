Theatergruppe Ellenberg kehrt mit Sketchen auf die Bühne zurück

Mit zehn Sketchen zum Thema „Frauen sind anders - Männer auch“ ist die Theatergruppe Ellenberg erfolgreich nach einer längeren Pause auf die Bühne zurückgekehrt. Die Gruppe spielte Szenen zwischen Mann und Frau, die aus dem täglichen Leben gegriffen waren.

So mancher Zuschauer hat sich in den Darstellungen wiedergefunden. Dies wurde mit lautem Gelächter und Szenenapplaus bedacht. So bedankte sich die Theatergruppe für einen erfolgreichen Wiedereinstieg und das Publikum für einen kurzweiligen Abend. Beigetragen hat das Team vom Freizeitclub Ellenberg mit seiner gewohnt guten Küche und einer reichlichen Auswahl an Getränken.

Beschlossen wurde der Abend durch die Vorsitzende des Freizeitclubs Ellenberg, Sarah Bonell. Sie stellte die Theaterspieler dem Publikum vor und bedankte sich beim Team vom Freizeitclub, der Gemeinde und dem Musikverein Ellenberg, sowie dem Publikum für ihre Unterstützung.