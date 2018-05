Taucherband feiert krummen Geburtstag

Die Taucherband feiert Geburtstag, sie wird immerhin 26 und zwei Drittel Jahre alt, und gibt deshalb am Samstag, 2. Juni, ein Open-air-Konzert an der Funkstelle in Ellenberg.

Anfang 1991 fassten fünf Musiker des Musikvereins Ellenberg den Entschluss, eine Cover-Rockband zu gründen. Schließlich hatten sie alles mitbekommen, was dafür notwendig war: Noten lesen, Taktgefühl, Trinkfestigkeit, Spaß am Musikmachen und vor allem Kameradschaft. Ende 1991 waren die ersten Proben, im Mai 1992 folgte der erste Auftritt, die Taucherband war geboren. Der Name fand sich beim Baden am Haselbachstausee. Dort wurde das Bier zwecks Kühlung im See versenkt, wer Durst hatte, musste tauchen.

In über einem Vierteljahrhundert hat die Band Höhen und Tiefen erlebt. Mit rund zehn Auftritten pro Jahr war sie Stammgast auf diversen Feten und spielte auf Motorradtreffen in Dambach, Rosenberg, Westhausen und Neuler. Ungezählt die Rockfaschinge in Schützenhaus und Elchhalle, unvergessen der Etagenrock 1994 in der Stadthalle Ellwangen oder Auftritte beim Gruabarock Neuler 1993 mit Dr. Mablues und 2012 als Vorgruppe von The Seer.

Schlafsack-Nächtigung auf der Bühne

Dem Bandzusammenhalt äußerst dienlich waren vor allem Auftritte mit Übernachtung, so die Mini-Tournee 2000 beim Stadtfest in Heidenheim mit Auftritten an zwei Tagen hintereinander. Oder als man während der Schlafsack-Nächtigung auf der Bühne in einem Auftrittslokal bis zum nächsten Morgen eingeschlossen wurde.

Gerne war und ist die Taucherband für Benefiz-Aktionen zu haben, wie 2007 und 2009 im Rahmen der DGM-Muskeltour auf der Kaiserwiese in Nördlingen mit Wolfgang Fierek und Willi Astor. Fast schon ein Heimspiel hat die Band alle paar Jahre in der Konrad-Biesalski-Schule Wört, das wegen des sympatischen und äußerst tanzfreudigen Publikums zu den schönsten Auftritten gehört.

Auf der anderen Seite gab’s natürlich auch jene Auftritte mit mehr Barhockern als Gästen, man fuhr sogar schon mal mit einer negativen Gage heim. Und doch hat die Band zig Lokale und Hallen überlebt, nicht zuletzt dank treuer Fans und einer sehr guten Kameradschaft. Vielleicht sind deshalb fast alle Musiker schon länger mit der Taucherband zusammen als mit ihrer Frau.

Da sich ohne den Musikverein womöglich nie eine Taucherband zusammengefunden hätte, gab es den Wunsch, das Jubiläum dort zu feiern wo alles begann.

Zurück an alter Wirkungsstätte

Und so findet, wie schon zum 15., auch das Konzert zum 26. Geburtstag an der Funkstelle statt, als Open-Air beim Vereinsheim. Dieses startet ab 19 Uhr mit gepflegter Blasmusik im Biergarten. Nach einem Gemeinschaftsprojekt wird nach Einbruch der Dunkelheit die Taucherband die Bühne in Beschlag nehmen. Als Special Guest spielt Noah Konsolke. Für Essen und Trinken sorgt das Team des Fördervereins. Der Eintritt ist frei.