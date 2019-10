Sieben Chöre vergolden das Herbstfest

Der Liederkranz Ellenberg hat am Samstagabend gemeinsam mit fünf Gastchören für grandiose Stimmung in der Elchhalle gesorgt. Das Publikum genoß dieses musikalische Herbstfest in vollen Zügen.

Nach dem obligatorischen Grußwort des Liederkranz-Vorsitzenden Rolf Knebel wurde das musikalische Programm eröffnet. Und zwar von den Jüngsten. Der Kinderchor „Happy Kids“ unter der Leitung von Johannes Bolsinger und begleitet von Nicole Roder am Klavier und Stefan Mack an der Rockgitarre sorgten mit dem Lied „Wenn es Herbst ist“ für einen gelungenen Auftakt. Mit dem Hit Nessaja aus dem Musical Tabaluga von Peter Maffay und Rolf Zuckowski leiteten die Happy Kids über zum Ohrwurm „Butterfly“ und zum aktuellen Hit „Auf uns“ von Andreas Bourani. Klar, dass da auch noch eine Zugabe fällig wurde. Mit „Hand in Hand“ zeigten die Kids und ihr Chorleiter, dass sie eine verschworene Truppe sind.

Ein wirklich starker Auftritt, für den es nicht nur viel Applaus gab, sondern auch noch ein dickes Lob vom Moderator des Abends, Werner Kaunert, der darüber staunte, dass die Ellenberger Kinder alle Stücke auswendig vorgetragen hatten.

Danach übernahm der Liederkranz Ellenberg das Zepter. Der Chor spannte einen großem Bogen vom „Zauber der Südsee“ bis hin zur „Herbstfest-Stimmung“ im schönen Ellenberg, bei dem die Gäste im Saal mitsingen konnten. Der von Franz Litak geleitete Liederkranz Wildenstein überzeugte anschließend mit eher unbekannten Stücken, wie dem Lied „Hinunter ins Tal“ oder auch dem venezianischen Volkslied „Der Hahn von Onkel Giacometo“.

Die Concordia Wört unter der Leitung von Stefan Schröder brachte danach als einziger gemischter Chor des Abends mit seiner Musikauswahl schon mit seinem Auftaktlied „Mama Loo“ von den Les Humphries dann viel Schwung auf die Bühne. Es folgte der Abba-Klassiker „Mamma Mia“ und der Ohrwurm „1000 und 1 Nacht“ von Klaus Lage. Bei vom Publikum erklatschten Zugabe „Rock my soul“ glänzte Michael Häbich als Solist.

Ein Dirigent glänzt als Solist

Der Männerchor des Liederkranzes Stödtlen, der unter der Leitung von Roswitha Stenzenberger, setzte dagegen auf volkstümliche Musik. Lieder, wie „Ein kleiner Blumenstrauß“ oder der „Alpengruß“ kamen beim Publikum bestens an.

Die 20 Sänger des Gesangvereins Wöllstein eröffneten unter der Leitung von Markus Angstenberger ihren Beitrag mit dem gefühlvollen Welthit „Sound of silence“ von Simon&Garfunkel. Dirigent Angstenberger tat sich danach auch noch als Solist hervor und intonierte perfekt den Hit „The longest time“. Als Zugabe hatten die Wöllsteiner, die mit viel Beifall bedacht wurden, eine originelle Zugabe im gepäck: „Sägewerk Bad Segeberg“.

Der Gesang- und Musikvereins Stimpfach unter der Leitung von Johannes Bolsinger glänzte danach mit Liedern wie „Ticino e Vino“, einem Volkslied aus dem Tessin, das Bolsinger auch noch mit dem Akkordeon begleitete, oder dem Udo Jürgens-Hit „Zeig mir den Platz an der Sonne“. Die Stimpfacher waren dann gemeinsam mit den Gasgebern auch zuständig für das Finale. Unter Begleitung von Nicole Roder und Stefan Mack wurde in großartiger Manier das Lied „Balkanfeuer“ dargeboten. Nach dem Programm hielt Alleinunterhalter Tobias die Stimmung in der Halle hoch.