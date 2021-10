Schwer verletzt: 46-jähriger wird vom eigenen Traktor überrollt

Ein 46-jähriger Mann ist am Samstagvormittag in Ellenberg von seinem eigenen Traktor überrollt worden und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Der Unfall ereignete sich gegen 9.30 Uhr. Der Mann startete in dem Irrglauben, dass kein Gang eingelegt war, den Motor seines Fahrzeugs. Dadurch setzte sich der Traktor in Gang und erfasste den Mann, der zu diesem Zeitpunkt auf der linken Seite zwischen dem vorderen und hinteren Reifen stand. Die ausgerückte Feuerwehr Ellenberg befreite den eingeklemmten Mann mittels hydraulischem Rettungsgerät. Durch den Rettungsdienst wurde der Verletzte anschließend in eine Klinik gebracht.