Schützenkameradschaft Ellenberg plant größere Investitionen

Die Mitglieder der Schützenkameradschaft Ellenberg haben jetzt ihre Hauptversammlung abgehalten.

Oberschützenmeisters Siegfried Kopp berichtete, der Verein habe zur Zeit 160 aktive und 88 passive Mitglieder. Somit könne trotz Corona ein erfreulicher Zuwachs von 28 Mitgliedern festgestellt werden. Das Vereinsleben habe aber wegen Corona stark gelitten.

Schriftführer Simon Kopp teilte mit, dass während der Pandemie vier Ausschusssitzungen abgehalten wurden. Außerdem wurde an einer Weiterbildung des Ordnungsamt teilgenommen sowie an einer Sitzung wegen der Kreismeisterschaft.

Schatzmeisterin Kristina Bodenmüller konnte zufriedenstellende Finanzen präsentieren. Trotz Corona war der Kassenstand deutlich im Plus, was mit den Einnahmen der Photovoltaikanlage zusammenhängt. Da in den kommenden Jahren größere Ausgaben anstünden, sei jetzt ein Ausschuss gegründet worden, der die Finanzen künftig prüft, informierte Bodenmüller die Versammlung.

Jugendschießleiter Andreas Bodenmüller teilte mit dass zur Zeit neun Jungs und ein Mädchen in der Jugendabteilung trainieren würden. Leider hätten im vergangenen Jahr keine Wettkämpfe stattfinden können, bedauerte er. Jochen Wagner sprach für die Luftgewehrabteilung. Auch hier fanden 2021 keine Wettkämpfe statt, aber in diesem Jahr habe man von sechs Wettkämpfen bereits gewonnen und werde voraussichtlich den zweiten Tabellenplatz belegen, freute sich Wagner.

Holger Ott teilte für die Großkaliberabteilung mit, dass es auch hier zuletzt keine Rundenwettkämpfe gab. In diesem Jahr wolle man aber wieder einsteigen.

Nachdem Jochen Wagner als Kassenprüfer eine gute und solide Kassenarbeit bestätigt hatte, konnte Bürgermeister Rainer Knecht die Entlastung der Vorstandschaft vornehmen.

Im Rahmen der Versammlung wurden auch zahlreiche treue Mitglieder geehrt:

Für zehn Jahre Mitgliedschaft: Jochen Brenner, Michael Kling und Marius Schwarz. 20 Jahre: Gerhard Freund. 40 Jahre: Thomas Michel. 50 Jahre: Josef Lechner

Außerdem standen Verbandsehreungen auf dem Programm: Zehn Jahre WSV; Ehrennadel in Bronze: Reimund Frei, Anton Kupfer, Petra Weiss, Stefan Rief und Simon Kopp. 20 Jahre WSV; Ehrennadel in Silber: Julian Hauber, Leonhard Baumann, Sabrina Michel und Joachim Bodenmüller. 25 Jahre WSV; Ehrennadel in Silber: Andreas Möhnle. 40 Jahre WSV; Ehrennadel in Gold: Jürgen Doppstädt. 50 Jahre WSV; Ehrennadel in Gold: Dietmar Schaupp. 25 Jahre DSB; Ehrennadel in Silber: Andreas Möhnle. 40 Jahre DSB; Ehrennadel in Gold: Jürgen Doppstädt. 50 Jahre DSB; Ehrennadel in Gold: Dietmar Schaupp.

Zum neuen Ehrenmitglied wurde Martin Arbter ernannt.

In der Vorschau wurde noch auf die Kreismeisterschaft am 2. und 3. April verwiesen. Weiter sind eine Hocketse am 10. Juli., das Konzert „Rock den Bock“ am 17. Juli und das Herbstschießen vom 23. bis 27. November fest geplant. Die Preisverleihung der Herbstschießen ist für den 10. Dezember vorgesehen.

Kristina Bodenmüller und Markus Handschuh gingen abschließend noch auf die geplanten Investitionen des Vereins ein. Verschiedene Sanierungsmaßnahmen würden in den kommenden zehn Jahren rund 80 000 Euro verschlingen. Die Einnahmesituation müsse deshalb verbessert werden. finanzielle Situation verbessert werden. Die aktiven Mitglieder müssten Arbeitsstunden leisten oder für nicht geleistete Stunden, Kosten von fünf Euro je nicht geleistete Stunde zahlen, wurde angekündigt. Weiter wurde bekannt gegeben, dass der Ausschuss die Mitgliederbeiträge angehoben habe. Auch die neuen Standgebühren wurden mitgeteilt. Eine Änderung des Waffengesetzes erfordere, dass künftig jeder Schütze Schießbuch führe.

Bürgermeister Knecht erhielt zum Schluss der Versammlung ein Präsent für seine Verdienste um den Verein.