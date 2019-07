„Rock den Bock“ ist Ellenbergs Antwort auf Woodstock

Klassiker des Rock und Blues, Balladen, Americana oder Mainstream von Hendrix bis Ed Sheeran – dank der musikalischen Vielfalt der Bands Hackberry, Parsley & Chives sowie der HG-Lehrerband haben die Besucher des „Rock den Bock“ beim Ellenberger Schützenhaus ein außergewöhnliches Open-air-Brunch-Rock-Festival erlebt.

Unter dem Motto „Umsonst und draußen“ hatten Florian Neukamm (Parsley & Chives) und Werner Rieger (HG-Lehrerband) 2012 den ersten „Rock den Bock“ organisiert. Das Konzept kamn an und findet seitdem immer mehr Freunde quer durch alle Altersklassen. Musik verbindet eben. Während die einen ihr Weißwurstfrühstück genießen, liegen andere gemütlich auf Decken im Gras und lauschen der Musik. Auch von kleineren Regenschauern lässt sich hier nicht aus der Ruhe bringen. Nicht nur deswegen weht ein Hauch von Woodstock ums Schützenhaus. Man rutschte unter den Sonnenschirmen zusammen oder zog das Regencape an, um sich so gewappnet der Musik zu widmen. Wer einmal die besondere Atmosphäre von „Rock den Bock“ erlebt hat, stellt sich die Frage, wieso Rock-Konzerte eigentlich immer abends stattfinden müssen.

Neben der tollen Umgebung und ungewöhnlichen Uhrzeit sorgen vor allem auch die Bands dafür, dass sich „Rock den Bock“ auf eine sehr besondere Art von den üblichen Konzerten abhebt. Schön, dass es immer noch solche Veranstaltungen ohne kommerzielle Ausrichtung gibt.