Reizende Mickymäuse und Tänzerinnen

Knapp 10 000 Zuschauer haben die Straßen Ellenbergs beim Fastnachtsumzug gesäumt. Singend und tanzend zog das kreativ gekleidete, fröhliche, närrische Volk durch die Straßen.

Pünktlich um 13.33 Uhr setzte sich der Zug mit den 30 Gruppen in Bewegung, wie gewohnt angeführt von der Narrenpolizei. Der Kenner bemerkte es sofort – es fehlten die Motivwagen. Fast, denn die Aschehidde Stödtlen präsentierte eine fahrende Unterwasserwelt, die Hütte Sederndorf brachte Wikinger auf ihrem Wagen mit.

Dazu gesellte sich der tolle Handwagen „Schlechter Tausch, Plastik rein, Fische raus“ der Wörter Muggabatscher. Aber auch ohne Wagen war die Stimmung gut. Vielleicht lag es daran, dass mehr Geld für „Kamelle“ ausgegeben wurde.

Egal ob Bambini-Showgirls, die Faschings-Elche, die Mini, die Rote oder Lila Garde oder die beiden Tanzmariechen Nina und Romy des Freizeitclubs Ellenberg, alle Teilnehmer des Umzugs wurden begeistert gefeiert und mit ihren Schlachtrufen begrüßt. Weitere Umzugsteilnehmer waren die Uijale, Fuchsschwänzer, Wellahäggl und Kiagashexa aus Tannhausen, die Grenzwallteufel sowie die Bösa Böck aus Wört.

Liebgewonnene Stammgäste sind auch die Hexen der Maibaumfreunde Gaxhardt, während die Zwerge des 1. FC Schwanken ein gelungenes Debüt feierten. Beeindruckend waren die akrobatischen Einlagen der Dalgamer Mischdhoga sowie die vielen Maskengruppen, Kostümierten und Gardemädels.

Für ihre Choreographie „König der Löwen“ erhielte die Blau Grotte Eggenrot verdienten Beifall. Heimliche Stars des Umzugs waren die Miny Mäuse, bestehend aus den Ehemaligen der Ellenberger Garden.

Was wäre ein Umzug ohne Gugga – und so sorgten die Tannhäuser Schollaklopfer, die Gugga Schopfloch, die Molgebach Gugga, die Rotachgugga, die Nuilemer Loimsiadr und die Krawallhexa Schechingenfür beste Stimmung entlang des Umzugs. Danach wurde in zahlreichen Garagen, der Elchhalle oder dem VfB-Vereinsheim weitergefeiert.