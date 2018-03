Der Obst- und Gartenbauverein Ellenberg bietet am Donnerstag, 12. April, und am Samstag, 14. April, einen Schnittkurs an. Der Theorieteil wird am Donnerstag ab 19.30 Uhr im Nebenraum der Elchhalle stattfinden. Die praktischen Übungen am Samstag. Uhrzeit und Treffpunkt dafür werden beim ersten Treffen vereinbart. Anmeldung unter der Telefonnummer 07962 / 643.