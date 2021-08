Obst- und Gartenbauverein Ellenberg: Rainer Knecht lobt die Jugendarbeit

Gut 50 Gartenfreunde sind der Einladung des Vereins für Obst und Gartenbau Ellenberg zur Jahreshauptversammlung gefolgt. Vorsitzender Franz Meyer fasste die Aktivitäten des abgelaufenen Vereinsjahres zusammen.

Es folgten die Berichte von Schriftführerin Sandra Baumgartl und Kassiererin Andrea Weiß-Walter. Der Kassenbericht wurde von Leonhard Baumann und Max Fuchs bestätigt. Seniorenvertreterin Hannelore Engelfried informierte, dass coronabedingt keine Treffen stattfinden konnten. Im Anschluss stellte Dieter Berkau die neu geplante Seniorengruppe vor. Bis zur Pandemie gab es die Seniorengruppe OGV Ellenberg und die „Goldkäfer“. Sie werden nun ersetzt.

Ab Oktober trifft sich die neue Seniorengruppe einmal im Monat in der Elchhalle Ellenberg. Viermal im Jahr wird es künftig einen betreuten Mittagstisch in der Elchhalle geben. Am 7. Dezember 2021 ist ein Weihnachtsnachmittag mit den Crazy Ladies geplant, im kommenden Jahr ein dreitägiger „Urlaub ohne Koffer“.

Berkau rief zur Unterstützung in der Seniorenarbeit auf. Er wies darauf hin, dass nicht mehr mobile Senioren auf einen Fahrdienst des Krankenpflegevereins Ellenberg zurückgreifen können.

Elisabeth Fuchs berichtete über die Arbeit mit den Obstgartenzwergen. In der Gruppe sind aktuell 40 Kinder unterschiedlichen Alters. Um allen gerecht zu werden, wird die Gruppe nun getrennt. Betreuerinnen und Betreuer sind gesucht.

Bürgermeister Rainer Knecht bedankte sich für die Baumpflege rund um Ellenberg und lobte die hervorragende Jugendarbeit der Obstgartenzwerge. Die Seniorengruppe finde die Unterstützung der Gemeinde, sagte Knecht, der Schwerpunkt des Vereins sei nach wie vor der Bau des OGV-Wirtschaftsgebäudes.

Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Rosa Scherer geehrt. Seit 40 Jahren dabei sind: Georg Fuchs, Elisabeth Eichert, Betha Knebel, Elisabeth Lechner, Agnes Schäffler und Monika Wildermuth.

Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden ausgezeichnet: Josef Abele, Johann Baumann, Hannelore Engelfried, Siegfried Fischer, Marianne Fritz, Gerlinde Fuchs, Johanna Greiner, Gertrud Höll, Christian Karger, Elisabeth Lutz, Anna Seckler, Alfred Seckler, Franz Stanzel und Roland Weiß. Für zehn Jahre: Sabine Hutter, Maria Manz, Michael Manz und Petra Weiß.

Für 20 Jahre als Beirat wurden Albert Ilg und Alois Speck mit einem goldenen Apfel geehrt. Den silbernen Apfel für 15 Jahre als Kassenprüfer und Beirat gab es für Leonhard Baumann, Max Fuchs und Anton Wolf. Für zehn Jahre als Beirat bekamen Renate Schroeter und Thomas Schwarz einen bronzefarbenen Apfel. Den grünen Apfel für fünf Jahre als Beirat, Kassiererin und Schriftführerin erhielten Sandra Baumgartl, Robert Kammerer und Andrea Weiß-Walter. Eugen Höll wurde für seine Verdienste um den Obst- und Gartenbauverein Ellenberg zum Ehrenmitglied ernannt.

Zum kommissarischen Vorsitzenden wurde Alexander Hammele gewählt. Franz Meyer hatte bei seiner Wahl im Jahr 2020 angekündigt, nur für ein Jahr den Vorsitz zu übernehmen. Die neu gewählten Beiräte sind: Tina Herget, Michael Peukert und Wolfgang Bolle. Sie ersetzen die Beiräte Albert Ilg, Alois Speck, Anton Wolf und Robert Kammerer.