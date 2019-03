Neue Bauplätze für Ellenberg

In der Gemeinde Ellenberg werden zwei neue Baugebiete ausgewiesen. Der Startschuss dafür ist am Dienstagabend in der Gemeinderatssitzung gefallen. Das Gremium hat die Aufstellungsbeschlüsse für die Bebauungspläne „Auf dem Gewand“ (in Ellenberg) und „Hessengasse West“ (in Breitenbach) gefasst.

Wie Bürgermeister Rainer Knecht gleich eingangs der Sitzung ausführte, seien sowohl im Ellenberger Baugbiet „Krautgärten“ als auch im Breitenbacher Baugebiet „Mühlfeld“ mittlerweile alle Bauplätze vergeben. Der Gemeinderat habe deshalb tätig werden müssen und sei nach längerer nichtöffentlicher Vorberatung auf zwei Bereiche in Ellenberg und in Breitenbach gestoßen, in denen neues Bauland ausgewiesen werden kann.

Der beauftragte Planer Claus Grimm übernahm anschließend die Vorstellung der beiden Bebauungsplanvorentwürfe. So soll zum einen im Nordwesten Ellenbergs, angrenzend an den Birkenweg, das Baugebiet „Auf dem Gewand“ mit einer Fläche von rund 3,3 Hektar erschlossen werden. Es wird zwischen 40 und 42 Baugrundstücke mit einer Größe zwischen 250 und 900 Quadratmeter umfassen, auf denen überwiegend Einzel- und Doppelhäuser (maximal zweigeschossig) gebaut werden dürfen. Auch Reihenhäuser und ein Mehrfamilienhaus sollen kommen. Ebenso zwischen acht und 12 öffentliche Stellplätze. Den Bauherren sollen im Bezug auf Dachformen, Gauben, Farben oder ähnliches möglichst wenig Vorschriften gemacht werden, betonte Grimm bei der Vorstellung des Entwurfs. Die Erschließung des neuen Wohngebiets werde über eine Ringstraße erfolgen, die drei Anschlüsse an das bestehende Straßennetz vorsieht.

Wie Grimm erklärte könne die Erschließung dieses Gebiets in zwei oder auch drei Abschnitten vorgenommen werden – „je nach Bauplatznachfrage“. Eine spätere Erweiterung des Baugebiets sei nach Westen hin möglich.

2021 sollen Häuslebauer loslegen können

Das Planverfahren für dieses neue Ellenberger Baugebiet soll auf jeden Fall noch in diesem Jahr im beschleunigten Verfahren abgeschlossen werden. 2020 steht dann die Erschließung an, ab 2021 sollen potentielle Häuslebauer hier loslegen dürfen.

Das Gremium stimmte am Ende einstimmig und ohne größere Diskussion für einen entsprechenden Aufstellungsbeschluss. Mit der weiteren Planung wurde das Ingenieurbüro Grimm aus Ellwangen beauftragt, mit der ebenfalls erforderlichen artenschutzrechtlichen Beurteilung das Büro Walter aus Westhausen, das diese Aufgabe zu einem Preis von 2772 Euro übernehmen wird.

Ungeteilte Zustimmung gab es am Dienstag danach auch noch für den zweiten Bebauungsplanvorentwurf, der von Grimm vorgestellt wurde.

In Breitenbach soll das 0,8 Hektar große Baugebiet „Hessengasse West“ mit circa neun Baugrundstücken ausgewiesen werden. In dem offiziell als Dorf- und Mischgebiet deklarierten Baugebiet werden die Bauplatzflächen zwischen 600 und 1000 Quadratmeter groß sein. Auch hier sind nur maximal zweigeschossige Einzel- und Doppelhäuser zulässig.

Auch bei diesem Baugebiet soll das Planverfahren nach Möglichkeit in diesem Jahr abgeschlossen werden, damit die Erschließung 2020 in Angriff genommen werden kann.