Neue Baugebiete werden erschlossen

Die Erschließung der beiden neuen Ellenberger Baugebiete im Hauptort und in Breitenbach rückt näher. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung am Dienstag den nächsten Schritt im Planungsverfahren genommen und die vom beauftragten Planungsbüro Grimm vorgestellten Erschließungs- und Terminpläne verabschiedet.

Während die neun Bauplätze im Baugebiet „Hessengasse West“ in Breitenbach in einem Stück erschlossen werden, soll die Erschließung des Baugebiets „Auf dem Gewand“ in Ellenberg in drei Abschnitten erfolgen – dabei werden im ersten Bauabschnitt zunächst 20 der insgesamt 42 Bauplätze zur Verfügung gestellt. Der zweite Bauabschnitt umfasst dann 14 Bauplätze und der dritte Abschnitt die letzten acht Bauplätze.

Läuft alles nach Plan soll in Breitenbach bereits im April mit der Erschließung begonnen werden. Laufen die Arbeiten nach Plan, könnten Bauherren hier bereits im Oktober mit dem Hausbau beginnen. Die Kosten für die Erschließung des Breitenbacher Baugebiets bezifferte Claus Grimm auf circa 515 000 Euro.

In dem Baugebiet „Auf dem Gewand“ werden die Erschließungsarbeiten im Mai 2020 starten. Hier wird mit einer Bauzeit von zehn Monaten gerechnet, so dass die Bauherren hier im Frühjahr 2021 loslegen können. Für die Erschließung dieses Baugebiets werden 2,453 Millionen Euro fällig, wovon 1,4 Millionen auf den ersten Bauabschnitt entfallen.

Wie in der Sitzung noch informiert wurde, stünden die endgültigen Bauplatzpreise erst nach der Vergabe der Erschließungsarbeiten fest.