Nach Diebstahl aus Autohaus: Ungarische Polizei stoppt Diebe kurz vor Budapest

Fahndungserfolg in Budapest. Wie das Polizeipräsidium Mittelfranken in der vergangenen Woche berichtet hat, ist bereits am Montag ein VW Beetle Cabrio aus einem Autohaus in Dinkelsbühl gestohlen worden. Der Täter war für die Polizei kein Unbekannter.

Der Mann soll das Auto nachts durch die geschlossene Scheibe gefahren haben und ist anschließend damit geflohen. Die Polizei schrieb ihn europaweit zur Fahndung aus. Noch am Nachmittag desselben Tages hielt die ungarische Polizei den Täter in der Nähe der Hauptstadt Budapest an.

Betrunken und ohne Führerschein

Das berichtet die Polizei Dinkelsbühl am Freitag. Zwei Fahrzeuginsassen sollen die Kollegen aus Ungarn daraufhin festgenommen haben. Bei einem der Diebe soll es sich Polizeiangaben zufolge um einen 46 Jahre alten Mann handeln, der am vorangegangenen Donnerstag bereits in Schopfloch (Landkreis Ansbach) betrunken und ohne Führerschein von der Polizei gestoppt wurde. Der Mann habe zu diesem Zeitpunkt erst seit kurzem in Dinkelsbühl gewohnt.

Die ungarischen Behörden haben den Beetle nach der Kontrolle sichergestellt. Nun wird die Rückführung des Fahrzeugs laut Polizeibericht nach Deutschland geprüft.