Nach der Querungshilfe soll nun der Zebrastreifen her

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats Ellenberg ist es einmal mehr um die Verkehrssituation in der Ortsdurchfahrt gegangen. Seit Kurzem findet sich hier eine Querungshilfe für Fußgänger.

Mit der Einrichtung dieser neuen Querungshilfe wurden auch das Ortsschild und das Tempo 70-Schild versetzt und etwas weiter von der Ortsgrenze abgerückt neu aufgestellt. „Ich habe den Eindruck, dass diese Maßnahmen etwas bringen“, sagte Bürgermeister Rainer Knecht. Sein persönlicher Eindruck müsse nun allerdings auch durch entsprechende Verkehrsmessungen bestätigt werden. Diese stünden laut Knecht in den kommenden Wochen an. „Danach wissen wir mehr.“

Gemeinderat Anton Wolf teilte Knechts Einschätzung in der Sitzung nicht. Nach seinem Eindruck, werde durch die neue Querungshilfe nicht langsamer in der Ortsdurchfahrt gefahren. Nach seinem Dafürhalten müsste die Querung weiter nach vorne gezogen werden, um die Autofahrer noch frühzeitiger auszubremsen, meinte Wolf. Knecht erwiderte, dass dies aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreite und der Abbiegespur nicht möglich sei. Durch die jetzige Maßnahme sei diese Spur bereits „erheblich verkürzt“ worden.

In der Sitzung ging es dann auch nochmal um einen Fußgängerüberweg, der in der Hauptstraße kommen soll. Laut Bürgermeister Knecht, stünden die Chancen dafür gar nicht schlecht. Er sei „zu 90 Prozent sicher“, dass es einen Zebrastreifen in Ellenberg geben wird. Knecht betonte aber auch, dass damit gleichzeitig die Straßenbeleuchtung verbessert und die Bushaltestelle verlegt werden müsse. Entsprechende Gespräche habe er diesbezüglich bereits geführt.

In der Sitzung wurde weiter darauf hingewiesen, dass die Gemeinde „zeitnah“ eine „Geschwindigkeitsmessanlage mit Smily“ anschaffen möchte. Diese soll dann sowohl in Ellenberg als auch in Breitenbach regelmäßig an verschiedenen Stellen zum Einsatz kommen.