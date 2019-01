MV Ellenberg läutet Jubiläumsjahr ein

Anlässlich seines 90-jährigen Bestehens steht der Musikverein Ellenberg vor einem Vereinsjahr voller Höhepunkte. Bei der Hauptversammlung in der Elchhalle hat der Vereinsvorstand unter anderem das Programm des Jubiläumsjahres vorgestellt.

Nach der schwungvollen Eröffnung mit dem Marsch „Felsenfest“ und der Wachtel-Polka unter Leitung von Ewald Kurz eröffnete der seit sieben Jahren amtierende Vorsitzende Franz Berhalter junior die Versammlung des Vereins, der derzeit 334 Mitglieder hat. Darunter sind vier Ehrenmitglieder, 212 fördernde und 118 aktive Mitglieder, und hier wiederum stolze 51 unter 18 Jahren. Schriftführerin Heike Lechner ließ in ihrem Bericht das Jahr 2018 mit diversen Veranstaltungen und 43 Musikproben Revue passieren.

Raimund Elser legte den Kassenbericht vor, der von Klaus Grimm, Thomas Fischer und Franz Stanzel geprüft und gelobt wurde. Erfreulich hoch fiel die Unterstützung durch den Förderverein mit 11 500 Euro aus.

Dirigent Ewald Kurz war stolz auf den Leistungsstand der über 50 Musikerinnen und Musiker, die im Dezember das bisher beste Jahreskonzert in zehn Jahren gespielt hätten. Die Teilnahme an den Proben sei aber nach oben noch offen, sagte Kurz. Auch Jugendleiterin Jennifer Neuberger legte einen Bericht vor: Dana Walter und Lena Zeller leiteten in 44 Proben die Jungmusiker und Heike Lechner in 39 Proben die Jugendkapelle. Karin Seidl berichtete stolz über die Aktivitäten, Auftritte und Höhepunkte der Bigband.

Bürgermeister Rainer Knecht dankte dem Musikverein für seine hervorragende Arbeit, die überregional geschätzt werde, sowie für die ausgezeichnete Jugendarbeit. Die Entlastung des Vorstands erfolgte einstimmig. Ebenfalls einstimmig wurden der stellvertretende Vorsitzende Stefan Stanzel, der Kassierer Raimund Elser, die aktiven Ausschussmitglieder Marina Grimm und Jens Lichtmaneker, die passiven Ausschussmitglieder Maria Lichtmaneker und Thomas Wagner sowie die Kassenprüfer Klaus Grimm, Franz Stanzel und Thomas Fischer wiedergewählt. Des Weiteren wurden die Musikersprecherin Simone Grimm, die Jugendleiterin Jennifer Neuberger und die Jungmusikersprecherin Dana Walter bestätigt sowie Karin Seidl als Vertreterin der Bigband im Ausschuss.

Franz Berhalter gab eine Vorschau auf die Feierlichkeiten 2019, die mit einem gemeinsamen Kirchenkonzert der Stammkapelle und der Jugendkapelle am Ostermontag starten. Weiter stehen das Festwochenende zwischen dem 19. und dem 23. Juni, der Auftritt von „Herrn Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle“ am 12. Oktober sowie das Jahreskonzert am 8. Dezember an.

Der Vorsitzende erläuterte anschließend noch einige Satzungsänderungen, die einstimmig angenommen wurden. Timo Weiß, der beim Stammverein als aktives Ausschussmitglied ausscheidet, aber im Förderverein weiterhin Kassierer bleibt, dankte er mit einem Präsent.

Ehrungen

Hubert Rettenmaier, Vorsitzender des Blasmusikverbandes des Ostalbkreises, lobte die hervorragende Jugendarbeit im Verein. Er wies auf die im ersten Halbjahr angebotenen Workshops des Verbandes hin, deren Fakten im zweiten Halbjahr ausgewertet werden. Zusammen mit den Vorständen Franz Berhalter und Stefan Stanzel ehrte er danach zahlreiche Mitglieder.

Die Ehrennadel in Bronze für zehnjährige aktive Tätigkeit wurde verliehen an Leonie Elser, Selina Fritz, Lukas Frühwirt, Jonathan Grimm, Miriam Köder, Franziska Maier und Marie Wagner. Patrick Lechner, Timo Lechner, Jennifer Neuberger und Hannah Zeller sind 15 Jahre aktiv.

Die Ehrennadel in Silber für 20-jährige Mitgliedschaft wurde verliehen an Leonhard Baumann, Ursula Hieber, Stefanie Schroeter und Julia Fuchs.

Die Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit erhielten Matthias Michel und Bernhard Weiß. 30 Jahre fördernde Mitglieder sind Cordula Hammele, Bärbel Rettenmeier, Hildegard Schaupp, Armin Weiß und Prisca Weiß.

Die Ehrennadel in Gold und eine Urkunde für 30 Jahre aktive Tätigkeit erhielt Karin Seidl. 40 Jahre fördernde Mitglieder sind Georg Berhalter und Angela Hopfensitz.

50 Jahre Mitglieder sind Ludwig Ehrler und Franz Stanzel.

Gustav Grimm erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant für seine 60-jährige Mitgliedschaft im Ellenberger Musikverein.

Ewald Kurz erhielt die Dirigentennadel in Bronze mit Urkunde für seine zehnjährige Tätigkeit beim MV Ellenberg. Ein Präsent für zehn Jahre als musikalischer Leiter der Bigband erhält Ulrich Kraft. Heike Lechner ist seit 20 Jahren Mitarbeiterin in der Vorstandschaft als Schriftführerin. Dafür erhielt sie ein Präsent. Franz Stanzel wirkt seit 25 Jahren aktiv im Verein mit.

Der Jubilar Franz Berhalter senior, der seit 65 Jahren als Posaunist im Verein mitwirkt, dankte den Musikern anlässlich seiner Ehrungen zum 80. Geburtstag und beim Jahreskonzert mit den Worten „Ich bin stolz auf Euch und macht weiter so!“