Der Musikverein Ellenberg hat an das Hospiz Sankt Anna in Ellwangen 1750 Euro und an den Verein Sternenzauber und Frühchenwunder 1000 Euro gespendet. Das Geld war bei einem Kirchenkonzert erlöst worden, das der Musikverein anlässlich seines 90- jährigen Bestehens am Ostermontag in der Pfarrkirche Ellenberg veranstaltet hatte. Der Betrag wurde vom Musikverein noch aufgerundet. Foto: Stanzel