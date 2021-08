Musikverein Ellenberg lädt zum Gottesdienst im Grünen ein

Der Musikverein Ellenberg organisiert und gestaltet musikalisch am Sonntag, 5. September, um 10.30 Uhr einen Gottesdienst im Freien auf grüner Wiese bei der Funkstelle Ellenberg. Bei diesem Gottesdienst soll unter anderem an die Opfer der Flutkatastrophe im Juli gedacht werden. Sitzgelegenheiten gibt es vor Ort. Gäste ürfen aber gerne Klappstühle oder Decken mitbringen. Der Gottesdienst findet natürlich unter den geltenden Abstands, -und Hygienevorschriften statt, außerdem wird eine Teilnehmerliste geführt. Für den Gottesdienst im Freien ist keine Anmeldung notwendig. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der Kirche ohne Mitwirkung des Musikvereins statt. Dafür ist eine Anmeldung erforderlich. Im Anschluss an den Gottesdienst will der Musikverein seine Gäste mit Blasmusik unterhalten. Dazu werden Kaltgetränke, Festwurst im Wecken und Pommes angeboten.