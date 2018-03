Um den Personennahverkehr zwischen Ellenberg und Breitenbach zu verbessern, soll am „Alten Bauhof“ in Ellenberg sowie an der Kreuzung zum Baugebiet „Mühlfeld“ ein solches Mitfahrbänkle aufgestellt werden. Wer sich drauf setzt, zeigt so den vorbeifahrenden Autofahrern, dass er eine Mitfahrgelegenheit nach Ellenberg oder Breitenbach sucht. Bürgermeister Rainer Knecht rechnet damit, dass die Bänke noch im Frühjahr aufgestellt werden können.