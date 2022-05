Liederkranz Ellenberg wählt Rolf Knebel erneut zum Vorsitzenden

Der Vorsitzende des Liederkranzes Ellenberg, Rolf Knebel, ist bei der Hauptversammlung des Vereins für drei weitere Jahre gewählt worden. In seinem Bericht ließ er die schwierigen Jahre 2020 und 2021 kurz Revue passieren. Bei der Totenehrung erwähnte Knebel, dass einige verstorbene Mitglieder pandemiebedingt nicht auf ihrem letzten Weg begleitet werden konnten.

Die Schlagworte „ausgefallen“ und „abgesagt“ dominierten den Bericht von Schriftführer Josef März. Ein echtes Highlight war, allerdings schon im Jahr 2022, das gemeinsame Maibaum-Aufstellen mit der jungen Generation der „Hagelhütte“. März betonte die Harmonie und das tolle Miteinander vom Schlagen des Baumes über das gemeinsame Schnitzen und das Binden der Girlanden bis hin zum Aufstellen des Baums und dem anschließenden tollen Maifest.

Lukas Röhrle gab in Vertretung seines Vaters Klaus einen sehr positiven Kassenbericht ab. Hans Bolsinger, Leiter des Männer- und des Kinderchors, richtete seinen Blick vor allem in die Zukunft. Sorge bereiten ihm die Männer: Nur wenige Aktive und nicht wirklich neue Protagonisten in Sicht. Äußerst erfreulich sehe es dagegen beim Kinderchor aus. Fantastische 25 Kinder, und tatsächlich seien auch einige Jungs dabei.

Der Liederkranz feiert 2024 sein 100-jähriges Bestehen. Hierfür ist unter anderem die Formierung eines Männerprojektchors angedacht.

Bürgermeister Rainer Knecht nahm die Entlastung der Vorstandschaft vor, die auch einstimmig erteilt wurde. Er dankte dem Liederkranz für die Bereitschaft, sich im „Dorfleben“ einzubringen. Der Vorsitzende Rolf Knebel, Schriftführer Josef März, drei altbewährte Beisitzer, Franz Elser, Karl Otto Mettmann und Martin Weiß wurden einstimmig wiedergewählt. Klaus Röhrle gab nach 21 Jahren seinen Posten als Kassierer an Volkmar Schmidt ab. Josef Abele und Josef Berhalter wurden in ihrem Amt als Kassenprüfer bestätigt. Rolf Frei hat nach über 21 Jahren sein Amt als Fahnenbegleiter abgegeben.

Die Wahl ergab: Fahnenträger für eine weitere Periode Gerhard Reichert und als Begleiter Josef Abele. Auch Volkmar Schmidt hat eine Doppelfunktion – neben den Finanzen ist er auch noch Notenwart. Trotz intensiver Suche konnten die Ämter des stellvertretenden Vorsitzenden und eines weiteren Fahnenbegleiters nicht besetzt werden.

Für langjährige Vereinszugehörigkeit wurden geehrt (A: Aktiv, F: Fördernd): 10 Jahre: Gerhard Hopfensitz (A), Reiner Nickel (A). 20 Jahre: Volkmar Schmidt (A), 30 Jahre: Franz Stanzel (A), Alfons (Afo) Weiß (F) 40 Jahre: Manfred Bolsinger (F), Dietrich Ney (F), Ehrenfried Schütz (F), Peter Weiß (F) 50 Jahre: Rolf Frei (A), Anton Gentner (F), Josef Pfeifer (A), Rudi Rettenmeier (F) 60 Jahre: Franz Berhalter senior (F).