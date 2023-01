Liederkranz Ellenberg spendet an Hospiz St. Anna

Es ist Tradition beim Liederkranz Ellenberg den Erlös aus dem jährlich stattfindenden vorweihnachtlichen Konzert einem sozialen Zweck zukommen zu lassen. So wurde die Vorstandschaft des LKE bei den guten Seelen des Hospiz St. Anna in Ellwangen vorstellig. Man konnte der Generaloberin Sr. Judith und dem Hospizleiter Bernhard Amma einen Scheck über 1135 Euro überreichen. Es war überaus beeindruckend, einen Einblick in die mehr als wertvolle Arbeit, die dort geleistet wird, zu bekommen, so der Liederkranz in einer Mitteilung. Das Motto der Einrichtung – „Wir können dem Leben nicht mehr Tage, aber den Tagen mehr Leben geben“ – habe zutiefst berührt.