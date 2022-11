Liederkranz Ellenberg: Goldener Herbst trifft tollen Gesang

Herbstzeit ist Liederkranzzeit. So auch in diesem Jahr. Vier Gastchöre – die Concordia Wört, der Gesangs- und Musikverein Stimpfach, der Männergesangsverein Eggenrot und der Liederkranz Stödtlen – waren in Ellenberg zu hören. Mit dabei waren bei der 43. Auflage des Herbstfestes des Liederkranzes Ellenberg auch Neu-Bürgermeisterin Anna-Lisa Bohn, Altbürgermeister Rainer Knecht und Pfarrer Jens Kimmerle.

Den Auftakt machte der mittlerweile auf nahezu 25 Kinder angewachsene Kinderchor „Happy Kids“ des Liederkranzes. Beginnend mit „Wenn es Herbst ist“ über „Hand in Hand with a friend“, „Wie gut, dass es die Sonne gibt“ und „die coole Bongo-Disco in der Coco-Bar“ machten die Kinder musikalisch gute Laune. Begleitet wurden sie von Nicole Roder und Stefan Mack. Zwischen den Chorvorträgen wurden Lisa Merz für fünf Jahre und Franka Kübler für sechs Jahre aktives Singen geehrt.

Der Liederkranz Ellenberg legte anschließend mit „Ein Platz an der Sonne“ von Lorenz Maierhofer los. Dann wurde es äußerst gefährlich, imaginäre Piraten gaben sich die Ehre und intonierten den Titel „Frei wie der Wind“ der Gruppe Santiano. Der Ohrwurm „Island in the Sun“ im Original von Harry Belafonte wurde sehr gefühlvoll in Szene gesetzt. Denn Schluss machte das „Andalusische Abendlied“ von Otto Groll. Natürlich ließ es sich Dirigent Hans Bolsinger nicht nehmen und so sang der ganze Saal sein von ihm arrangiertes Lied „Herbstfest Stimmung“.

Concordia Wört unter ihrem Dirigenten Stefan Schröder begann äußerst gefühlvoll mit dem wunderbaren Titel „Die Rose“ von Amanda McBroom in der Bearbeitung von Pasquale Thibaut. Nahtlos fügte sich da, das emotionale Lied „One Way Wind“, meisterhaft vorgetragen, ein. Nun nahm das Ensemble Fahrt auf und brachte mit dem Song „Dorfkind“, bekannt geworden durch die Band Dorfrocker, die gesamte Zuhörerschaft in Verzücken. Begleitet wurden sie abwechselnd durch Musiker aus ihren eigenen Reihen und durch Birgit Lingel am Klavier.

Im Anschluss enterten die Mannen des Gesangs- und Musikverein Stimpfach, unter ihrem Dirigenten Hans Bolsinger und verstärkt durch einige Sängerkameraden des Liederkranzes Ellenberg, die Bühne. Los ging es mit einer Slowenischen Volksweise „Freude am Leben“ ein schönes, konzertantes Stück. Danach folgten„Über den Wolken“ von Reinhard Mey und „Zeig mir den Platz an der Sonne“ von Udo Jürgens.

Nun gab sich der Männergesangsverein Eggenrot mit zwei Chören die Ehre. Zum ersten der Männerchor unter dem Dirigat von Markus Kuhn, am Keyboard Maria Becker. Sie gaben drei Titel zum Besten: „Württemberger Wei“ von Horst Decker, gefolgt von „Wenn i Geld gnug hät“ von der Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle und dem „O Bella Ciao“ von Peter Brettner. Zusammen mit dem Jungen Chor „Singfonie“ wurde das Lied „Ich will immer wieder“ zu Gehör gebracht. Anschließend hatten die jungen Wilden unter der Leitung von Maria Becker mit einem Medley der Pop-Gruppe Abba und dem bekannten Titel „Don`t stop me now“ ihren Auftritt.

Und da ein guter Schluss alles ziert waren nun die Männer, unter ihrer Dirigentin Roswitha Stenzenberger, des Liederkranzes Stödtlen an der Reihe. Los ging es mit „Ein kleiner Blumenstrauß“, gefolgt vom „Jägerchor: verglüht sind schon die Sterne“ von Konradin Kreutzer. Den Schluss bildete das Lied „Gefüllt das Glas“ von Heinz Haubrich. Alle Stücke wurden mit Herzblut und großem Können zur Aufführung gebracht.