LED-Technik zahlt sich aus

Der Gemeinderat Ellenberg hat sich in seiner jüngsten Sitzung mit dem Energiebericht 2016 beschäftigt. Diplom-Ingenieur Heiko Kelnberger von der EnBW / ODR zeigte auf, wie es im vergangenen Jahr um den Verbrauch von Strom, Wärme und Wasser in den öffentlichen Gebäuden Ellenbergs bestellt war. Das Ergebnis ist insgesamt recht ordentlich ausgefallen: Zwar sind der Wärme- und auch der Wasserverbrauch im vergangenen Jahr leicht gestiegen; dafür wurde beim Strom kräftig gespart. Kelnberger führte das zuvorderst auf die umfangreiche Sanierung der Straßenbeleuchtung in Ellenberg zurück, wo zuletzt 73 Lampen auf die energiesparende LED-Technik umgestellt worden waren. Diese Maßnahme zahle sich für die Gemeinde nun sprichwörtlich aus, betonte Kelnberger. Der Experte wies aber auch darauf hin, dass die Gemeinde für derartige Maßnahmen künftig keine hohen Fördergelder mehr erhalten wird. Deshalb müsse man „von Fall zu Fall“ entscheiden, ob sich eine Nachrüstung auf die teuere LED-Technik noch lohne. In jedem Falle werde die Amortisierung künftig deutlich länger dauern.