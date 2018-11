Lebensgefährlicher Streich - Unbekannte lockern Radmuttern am Auto

Unbekannte haben die Radmuttern am Auto einer 32-Jährigen gelöst. Als die Frau seltsame Geräusche an ihrem Fahrzeug bemerkte, vereinbarte sie laut Polizeibericht einen Termin in einer Werkstatt. Doch auf dem Weg dorthin, verlor sie den Reifen.

Das Glück der Frau: Als die Geräusche lauter wurden, verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit und fuhr rechts ran. Da hatte sich der Reifen aber bereits gelöst und war laut Bericht auf die Gegenfahrbahn gerollt. Am Reifen fehlten drei der fünf Schrauben.

Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe das Fahrzeug am Mittwochmorgen bis auf eine kurze Fahrt in einer Maschinenhalle im Weideweg gestanden – für jeden zugänglich.

