Leader-Jagstregion fördert viele Projekte

Die Leader-Aktionsgruppe Jagstregion hat erneut mehrere Projekte in der Region mit Fördergeldern unterstützt. Darüber hat das Leaser-Büro jetzt in einer Pressemitteilung informiert.

Zu den Profiteuren gehört unter anderem der Obst- und Gartenbauverein Ellenberg. Der OGV hatte 2018 einen Obstgarten erworben, der zu einem öffentlichen Lehrgarten umgestaltet wurde. Mit dem neuen Lehrgarten sichert der Verein auch den Bestand vieler alter Baumsorten und schafft Platz für Naherholung, Naturbildung und Begegnung der Generationen. Um für die Pflege des Obstgartens gerüstet zu sein, soll hier mit der Leader-Förderung nun noch ein neues Wirtschaftsgebäude gebaut werden.

Unter Federführung des Ostalbkreises entsteht in der Jagstregion außerdem ein Mitfahrbänke-Netzwerk, an dem sich 16 Kommunen beteiligen. Die Mitfahrbänke sollen den öffentlichen Verkehr im ländlichen Raum ergänzen. Durch den interkommunalen Ansatz könne die Mobilität über die eigene Gemeindegrenze hinaus verbessert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Außerdem schaffe ein einheitlicher Auftritt der Bänkle einen Wiedererkennungswert und mehr Sichtbarkeit.

Eine Förderung gibt es außerdem für das Sieger-Köder-Zentrum in Rosenberg. Es beherbergt nicht nur viele Gemälde des 2015 verstorbenen Künstlerpfarrers, sondern auch einen großen Teil seiner privaten Aufzeichnungen wie Skizzen, Predigten oder Fotos. Die gemeinnützige Stiftung „Kunst und Kultur in Rosenberg" erhält nun einen Leader-Zuschuss, um das private Archivgut Sieger Köders zu digitalisieren und der interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen. So sollen die persönlichen Schriften dauerhaft für die Nachwelt erhalten werden.

Bedacht wird auch ein Schaf- und Ziegenzuchtbetrieb in Rainau-Schwabsberg. Hier gibt es einen zuschuss für den Neubau eines Stalls.. Die Herde dieses Betriebs pflegt von Frühjahr bis Herbst Hanglagen und Streuobstwiesen, die nur durch Beweidung nutzbar sind. Der neue Stall erhält ein Gründach, das einen ökologischen Mehrwert erzeugt und zugleich gute Eigenschaften hinsichtlich Wärmedämmung und Schallschutz aufweist.

In Fichtenau wird mit dem Leader-Zuschuss die alte Grundschule im Ortsteil Unterdeufstetten zu einer barrierefreien Praxis für einen Allgemeinarzt umgebaut. Der Umzug in die größeren Räumeermöglicht es, die Praxis mittelfristig an zwei interessierte Ärztinnen in Teilzeit zu übergeben. So soll die medizinische Nahversorgung in der Gemeinde und im Umland gesichert werden.

Und auch in Frankenhardt kann man sich freuen. Hier hatten 2019 Jugendliche bei der Gemeinde eine Liste mit über 200 Unterschriften eingereicht, um für einen Radparcours zu werben. Nun realisiert die Gemeinde mit einem Zuschuss aus dem Leader-Programm diesen Wunsch. Die neue Anlage wird beim Sportzentrum Gründelhardt entstehen.