Landesverband für Obstbau ehrt Franz Meyer mit Bronzener Medaille

Der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg e.V. (LOGL) hat Franz Meyer aus Ellenberg im Rahmen der LOGL-Mitgliederversammlung in Waiblingen für 20 Jahre Tätigkeit als Versicherungspartner des LOGL geehrt.

Die Präsidentin Siegried Erhard erinnerte daran, dass Franz Meyer den Versicherungspart stets mit „engagiertem Einsatz zum Wohle des LOGL“ aufgebaut und erweitert habe. Verschiedene Versicherungskonzepte für die Vereine habe er mitentwickelt. Zudem habe Meyer die Verantwortlichen in den Vereinen und bei den Kreisverbänden in in Versicherungsfragen geschult und die letzten 20 Jahre betreut. Meyer, der Vorsitzender des Kreisverbands Aalen ist, kenne die Situation der Vereine sehr genau und sei auch im Bereich der Sicherheitsfragen beim Obstbaumschnitt ein wichtiger Experte und Ansprechpartner. LOGL-Präsidentin Siegried Erhard bedankte sich mit der Bronzenen Medaille und einer Urkunde für diese herausragenden Leistungen bei Franz Meyer.