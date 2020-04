Land saniert im Virngrund drei Straßen

Das Land Baden-Württemberg investiert ins Straßennetz. Auch im Virngrund sollen in diesem Jahr wichtige Sanierungsprojekte an Landesstraßen angepackt werden. Dies gab Landtagsabgeordneter Winfried Mack bekannt.

Demnach soll das 3,6 Kilometer lange Teilstück der L 1073 von Adelmannsfelden bis zum Schönberger Hof (Kreuzung zur K 3234) umfassend saniert werden. „Adelmannsfelden profitiert damit ein weiteres Mal vom Straßensanierungsprogramm des Landes“, freute sich Winfried Mack.

Daneben soll die L 1070 auf den 1,7 Kilometern von Ellenberg-Gerhof nach Fichtenau-Unterdeufstetten saniert werden. Hier dankte Mack der Gemeinde Ellenberg für die umfassende Mitwirkung an der Vorbereitung des Projekts.

Schließlich wird auch die L1078 vom Ortsausgang in Kirchheim am Ries bis zur Anschlussstelle an die L1060 oberhalb von Benzenzimmern mit 1,2 Kilometern Länge erneuert. Dies sei ein lang gehegter Wunsch der Gemeinde Kirchheim gewesen, weil dies die Hauptzufahrt der Gemeinde zur B25 ist, so Mack.

Weiter ist im Sanierungsprogramm des Landes in diesem Jahr ein Gehweg entlang der B 19 enthalten. Im Streckenabschnitt zwischen Obergröningen-Algishofen und Obergröningen-Fach wird von Mai bis Juli 2020 der Belag des straßenbegleitenden Gehwegs entlang der B 19 saniert, teilt das Ministerium mit.

Insgesamt werden landesweit mehr als 320 neue Erhaltungsmaßnahmen begonnen. Das Investitionsvolumen für die Erhaltung des Straßennetzes in Baden-Württemberg beträgt im Jahr 2020 rund 580 Millionen Euro.