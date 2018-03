Krankenpflegeverein stellt sich vor

Der reaktivierte Ellenberger Krankenpflegeverein lädt am Donnerstag, 5. April, 19 Uhr, zu einer Informationsveranstaltung für Berufstätige und interessierte Bürger in den Vereinsraum der Elchhalle ein.

Der Krankenpflegeverein will sich und sein Angebot in diesem Rahmen öffentlich vorstellen. Unter anderem wird über Aufgaben und Leistungen des Vereins, wie Fahrdienst und Nachbarschaftshilfe, informiert ebenso wie über das neue Projekt „Mitfahrbänkle“. Auch die SOS Rettungsdose wird vorgestellt. Mit von der Partie sind an diesem Abend zudem Vertreter der Sozialstation Sankt Martin aus Ellwangen, die über den Pflegedienst Auskunft geben, und der Malteser Hilfsdienst aus Ellwangen, der über das neue Betreuungscafé in Ellenberg „Cafe Malta“ informiert.

Mitglieder des Krankenpflegevereins bewirten Besucher an dem Abend mit Getränken.