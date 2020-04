Krankenpflegeverein schützt seine Mitglieder

Auf Vorschlag der Vereinsführung des katholischen Krankenpflegevereins Ellenberg haben die Mitglieder kostenlos telefonisch eine Community-Maske bei ihrem Vorsitzenden Dieter Berkau bestellen können. Innerhalb von drei Tagen wurden 225 Masken bestellt. Eine Näherin wurde gesucht und gleich gefunden. Das Mitglied Renate Rathgeb hat in kürzester Zeit die Masken geliefert. Am vergangenen Wochenende wurden die Masken in Umschläge verpackt und von den Vorstandsmitgliedern in die Briefkästen der Besteller geworfen.