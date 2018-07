Kindergarten sucht eine neue Leiterin

Der Gemeinderat Ellenberg hat sich in seiner jüngsten Sitzung auch mit der Zukunft des katholischen Kindergartens beschäftigt. Die Einrichtung ist nach wie vor auf der Suche nach einer neuen Leiterin beziehungsweise nach einem neuen Leiter. Eine erste Stellenausschreibung war ohne Erfolg geblieben. Das Thema sorge unter den Eltern derzeit für einige Unruhe, berichtete Knecht.

Der Ellenberger Rathauschef informierte das Gremium am Mittwoch über die jüngsten Beratungen und Entscheidungen des Kindergartenausschusses. Demzufolge solle das Betreuungsangebot des Ellenberger Kindergartens zum neuen Kindergartenjahr weiter ausgebaut werden. Die Anzahl der Gruppen solle von 3,5 auf 4,5 steigen In diesem Zuge wird auch der Personalschlüssel von 6,87 auf 9,07 erhöht. Auch einige Neuanschaffungen seien vorgesehen; dafür seien aktuell rund 39 000 Euro veranschlagt.

Für einige Unruhe sorge in der Elternschaft die vakante Leitungsstelle beim Kindergarten. Nachdem die seitherige Leiterin, Jutta Kiß, diese Aufgabe abgegeben hatte, wurde eine Nachfolgerin beziehungsweise ein Nachfolger gesucht. Was sich laut Knecht aber alles andere als einfach gestalte. Viele Kommunen würde derzeit händeringend qualifiziertes Personal für ihre Betreuungseinrichtungen suchen.

Und so hätten sich auf die Leitungsstelle in Ellenberg dann auch gerade einmal zwei Bewerberinnen gemeldet. Eine Bewerberin sei für den katholischen Kindergarten nicht infrage gekommen, da sie aus der Kirche ausgetreten war; die zweite Kandidatin hätte „überzogene Forderungen“ gestellt. Die Stelle werde deshalb nun erneut ausgeschrieben, ließ Knecht die Räte wissen. Bis eine neue Führungskraft gefunden ist, werde Jutta Kiß, die dem Kindergarten Ellenberg als Erzieherin weiterhin erhalten bleibt, diese Aufgabe kommissarisch übernehmen. Kiß hatte die Leitung abgegeben, weil sie künftig wieder „mehr am Kind“ arbeiten möchte.