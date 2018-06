Kinder lernen den Wald auf ganz neue Art kennen

Wenn Franz Meyer, der langjährige Chef des Obst- und Gartenbauvereins Ellenberg, etwas persönlich in die Hand nimmt und dann noch in Renate Schroeter, Brigitte Stark, Hans Hopfensitz und Alois Speck zupackende Helfer an seiner Seite hat, dann kann, wie das gestrige Ellenberger Ferienprogramm, nur alles wunderbar funktionieren.

Im Mittelpunkt, wie könnte es bei einem Obst- und Gartenbauverein anders sein, stand natürlich, den Wald in seiner ganzen Schönheit, Vielfalt und seinem Formenreichtum auf der Wanderung vom Schützenhaus Ellenberg in Richtung der Bauberghütte kennen zu lernen. Die 33 Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren wurden in fünf Gruppen eingeteilt, hatten einen Gruppensprecher, der auf der Wanderung darauf achten sollte, dass viele der zu Beginn der Wanderung von Franz Meyer vorgestellte Früchte, Zweige und Pflanzen unterwegs von den Kindern gesammelt werden sollten. Die Kinder können jetzt zwischen Birke, Ahorn, Eiche, Buche, Fichte, Tanne, Kiefer, Wildapfel, Kastanie oder Lärche unterscheiden. Sie wissen nun, dass die Lärche ihre Nadeln abwirft, kennen die unterschiedlichen Zapfen und wissen, was man aus Holunderbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Weißdorn oder Heidelbeeren alles herstellen kann. Die Gruppe um die elfjährige Svenja war besonders aufmerksam und erhielt bei der Siegerehrung einen leckeren Sonderpreis. Franz Meyer hatte im Vorfeld Streuobstäpfel geraspelt und zeigte den Kindern, wie aus der Maische mit Hilfe einer Presse köstlicher Apfelsaft gepresst werden konnte. Hans Hopfensitz hatte inzwischen die mitgebrachten Würste gegrillt und beides zusammen weckte wieder die Lebensgeister der Sprösslinge. (hbl)